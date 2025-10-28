Pagelle Atalanta Milan 1-1: i voti ai giocatori rossoneri

Serie A, Atalanta-Milan: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 9 del campionato 2025/2026.

Dopo il passo falso contro il neopromosso Pisa, capace di strappare un punto a San Siro, il Milan stasera affrontava l’Atalanta a Bergamo. Una sfida più difficile, un esame di maturità da superare per i rossoneri, che volevano riportarsi a -1 dal capoclassifica Napoli. Purtroppo, niente vittoria per la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo essersi portata subito in vantaggio con Samuele Ricci si è fatta raggiungere da un gol di Ademola Lookman e poi non è riuscito a riportarsi avanti. Non una bellissima prestazione del Diavolo, che ha commesso tanti errori sia tecnici che tattici.

Serie A, Atalanta-Milan: la cronaca del primo tempo

Buon inizio inizio dei rossoneri, che al 4′ vanno in gol con un tiro da fuori area di Ricci deviato da Ederson: ATALANTA-MILAN 0-1, RICCI! Reazione nerazzurra al 6′: colpo di testa di Hien su corner, palla fuori di poco. Al 9′ ammonito Gimenez per un fallo netto su De Ketelaere. La squadra di Juric prende le redini della partita e cerca di fare male agli ospiti, impegnati a chiudere ogni spazio e non sbilanciarsi.

Al 19′ De Roon deve lasciare il campo per infortunio, entra Brescianini, ex Milan che nella scorsa partita ha segnato il gol che ha evitato alla Dea la sconfitta contro la Cremonese. Al 21′ conclusione mancina di Ederson appena fuori area, Maignan blocca in due tempi. Al 23′ cross di De Ketelaere, colpo di testa di Ahanor: palla fuori. Atalanta molto meglio del Milan in questa fase. Al 25′ Pavlovic spreca un contropiede non lasciando la palla a Leao e poi sbagliando il passaggio per Gimenez. Al 27′ Ahanor tutto solo in area calcia alto di sinistro dopo l’assist perfetto di Pasalic, occasione enorme sprecata dai nerazzurri.

Al 30 Fofana rimane momentaneamente a terra dopo un brutto pestone di Lookman, che non viene neppure ammonito. Al 35′ ATALANTA-MILAN 1-1: LOOKMAN DI SINISTRO FULMINA MAIGNAN. Tre minuti dopo Gabbia rimane a terra dopo un colpo ricevuto, entra lo staff medico rossonero, per fortuna poi il difensore può tornare in campo. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo di Atalanta-Milan finisce 1-1. Davvero una brutta prestazione della squadra di Allegri, che dopo il gol di Ricci ha subito la Dea e ha preso il gol di Lookman.

Atalanta-Milan: il racconto del secondo tempo

Dopo l’intervallo Allegri toglie Leao e mette Nkunku. Al 48′ Tomori rimane a terra per un problema al ginocchio sinistro dopo una scivolata, entra lo staff medico per curarlo. L’ex Chelsea esce e poi torna in campo. Al 57′ nerazzurri pericolosi, ma i due tentativi di Bernasconi col sinistro vengono disinnescati. Al 59′ Gimenez accusa un problema alla caviglia destra ed esce dal campo, rientra e poi resta di nuovo a terra. L’attaccante ex Feyenoord deve uscire: al 61′ entra Loftus-Cheek.

Al 62’gran palla di Fofana per Saelemaekers, che invece di calciare di sinistro da fuori area prova l’assist per Nkunku sbagliando completamente. Al 65′ bel cross di Bartesaghi per il colpo di testa di Loftus-Cheek, Kossonou di petto appoggia a Carnesecchi evitando che Nkunku possa mettere la palla in rete a pochi passi dalla porta. Al 68′ cross di Nkunku, sponda di testa di Bartesaghi per Fofana, che di destro al volo non centra la porta. Buon momento per il Milan, Juric reagisce. Al 71′ Djimsiti e Bellanova rimpiazzano Ahanor e Bernasconi nell’Atalanta.

Al 77′ ammonito Modric per trattenuta netta. Rossoneri molto imprecisi nella metà campo avversaria, diverse situazioni potenzialmente pericolose sprecate. All’81’ dentro Musah e Samardzic per Pasalic e De Ketelaere. All’85’ miracolo di Maignan sul tiro a giro meraviglioso di Zappacosta. All’88’ assist di Djimsiti per Musah, che al momento del tiro ravvicinato dalla porta viene ostacolato in maniera provvidenziale da Gabbia. Al 90′ dentro Athekame per Saelemaekers. Ammonito prima Brescianini e poi anche Gabbia. Dopo 5 minuti di recupero, non cambia il risultato finale: Atalanta-Milan 1-1.

Le pagelle della squadra di Allegri