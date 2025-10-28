Spalletti beffa il Milan, la richiesta alla dirigenza della Juventus gela i rossoneri

Spalletti è in arrivo sulla panchina della Juventus e ha già fatto una richiesta di mercato: l’affare rovina i piani di Tare e del Milan

Ieri è arrivata la decisione della Juventus: dopo la sconfitta contro la Lazio, Igor Tudor è stato sollevato dall’incarico di allenatore dei bianconeri. La notizia era nell’aria da giorni: la società non era contenta della situazione, anche oltre i risultati. Così, come al solito, a pagare è stato il tecnico, che ha molte meno colpe di quanto si dica. Basti pensare alla campagna acquisti della Juventus, molto confusionaria e senza un’idea precisa. Al momento, il sostituto di Tudor è Brambilla, allenatore della Next-Gen, ma si cerca un profilo per il resto della stagione e Luciano Spalletti sembra essere l’uomo scelto da Comolli.

In giornata è previsto un incontro fra i due per cercare la quadra: i bianconeri offrono un contratto di otto mesi, quindi fino al termine della stagione, con eventuale rinnovo con qualificazione in Champions, mentre l’ex Napoli e Italia chiede maggiori garanzie. C’è però ottimismo e sensazioni positive: a meno di colpi di scena, Spalletti sarà il nuovo tecnico bianconero. E questa non è una buona notizia per il Milan anche in chiave calciomercato.

Milan, Spalletti alla Juve complica l’affare

I rossoneri infatti hanno messo gli occhi da tempo su Kim Min-jae del Bayern Monaco per rinforzare la difesa. L’ex difensore del Napoli, passato in Baviera per 50 milioni con il pagamento della clausola, non sta trovando spazio con Kompany e vorrebbe cambiare aria. Ecco quindi che per i rossoneri nasce l’opportunità di inserire nella rosa di Allegri un elemento di esperienza e spessore proprio come chiede il tecnico.

Ora però l’arrivo di Spalletti alla Juventus rischia di cambiare completamente le cose. Infatti i bianconeri, anche loro alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l’infortunio di Bremer, potrebbero proprio guardare con interesse alla situazione di Kim. E con il pieno appoggio di Spalletti, che lo ha allenato al Napoli e con il quale ha costruito la squadra campione d’Italia due anni fa. Il Milan intanto segue anche altri profili che potrebbero accontentare Allegri: è ancora in corsa Joe Gomez del Liverpool, piace molto Mario Gila della Lazio e occhio anche ad Andreas Christensen in scadenza col Barcellona. Kim è e resta un’idea per gennaio, ma l’inserimento della Juve e altra concorrenza potrebbe rovinare i piani di Tare. Il Milan, lo sappiamo, non partecipa ad aste e può prendere un giocatore come Kim solo con l’ausilio del Bayern Monaco. Ma se ci sono altre squadre interessate, la trattativa rischia seriamente di complicarsi.