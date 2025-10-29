Atalanta-Milan, ecco il peggiore in campo: ha perso un’altra occasione

Chi è stato il peggiore in campo di Atalanta-Milan, i nostri lettori hanno preso la loro decisone: un’occasione sprecata

Il Milan non è riuscito ad andare oltre il pareggio a Bergamo. Si tratta del secondo pari consecutivo dopo quello contro il Pisa di venerdì scorso. Eppure, i rossoneri erano andati in vantaggio con le rete nei primissimi minuti di gara di Samuele Ricci, al suo primo gol in rossonero. L’errore di Allegri è stato poi lo stesso dell’ultima gara: il Milan si è abbassato troppo e ha concesso all’Atalanta, che ha grande qualità, di giocare sempre a ridosso dell’area rossonera. E così prima o poi il gol lo prendi: imbucata di Pasalic e super gol di Lookman, che batte Mike Maignan sul primo palo.

Si tratta del quarto gol subito nelle ultime tre gare, un numero in totale contro tendenza rispetto ad inizio stagione (fino alla Juventus, i rossoneri avevano subito soltanto tre reti). Come al solito però per Allegri non ci sono grandi critiche. Le attenzioni dei tifosi sono rivolte ai giocatori e in particolare ad uno, individuato come il peggiore in campo per i nostri lettori su Facebook.

Il peggiore in campo di Atalanta-Milan secondo i nostri lettori

Nel nostro gruppo Facebook abbiamo chiesto ai lettori chi è secondo loro il peggiore in campo fra: Santiago Gimenez, Rafael Leao, Nkunku e Tomori. La scelta, come era ampiamente prevedibile, è ricaduta sull’attaccante messicano, ancora una volta a secco di gol. L’ex Feyenoord non ha ancora timbrato il cartellino in otto partite di campionato, e questo comincia ad essere un problema.

Anche su Telegram è arrivato lo stesso risultato: anche in quel caso, è stato votato Gimenez come peggiore in campo. Allegri lo ha richiamato in panchina verso la metà del secondo tempo in seguito ad una botta non preoccupante: al suo posto è entrato Loftus-Cheek, che ha dato un po’ di brio alla manovra rossonera per una manciata di minuti insieme a Nkunku. Secondo i nostri lettori, Gimenez è un problema e in molti chiedono una sua esclusione per la prossima gara contro la Roma, magari in favore di Loftus-Cheek stesso o anche di Nkunku. Nessuno però si interroga sulle difficoltà della squadra a mettere il messicano nelle migliori condizioni per fare gol: dopo Vlahovic, ora tocca a Gimenez passare per quello scarso con un allenatore che non crea le situazioni utili per giocatori di questo tipo.