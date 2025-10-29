Gimenez nel mirino, ma per Allegri il problema è un altro: 80 milioni in fumo

Dopo il pareggio contro l’Atalanta si tirano le somme: la lente di ingrandimento è puntata contro di loro. Il punto della situazione

La pazienza è davvero finita. Massimiliano Allegri è pronto a cambiare il suo Milan per la partita contro la Roma. La lente di ingrandimento è chiaramente puntata sull’attacco e le fatiche dei loro interpreti. Ieri hanno fatto tutti male, da Rafa Leao a Santiago Gimenez, passando per Christopher Nkunku.

Il portoghese e il messicano hanno anche accusato dei problemi fisici e andranno valutati nelle prossime ore. Contro i giallorossi va, dunque, capito se ci saranno. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma Massimiliano Allegri è ovviamente preoccupato. Il suo numero dieci dopo i gol contro la Fiorentina e il Pisa si è reso protagonista di una prestazione negativa.

Lo stesso è accaduto a Gimenez, che in Serie A non ha ancora trovato la via della rete. Cosa fare? Affidasi a Christopher Nkunku è stata ieri la scelta più logica nella ripresa, ma l’inglese è riuscito nell’impresa di far peggio dei suoi compagni di reparto.

L’ex Chelsea appare ancora lontano dalla miglior condizione fisica: il palloncino è davvero sgonfio e i dubbi adesso sono sempre più grandi in merito al suo acquisto. Un investimento che nessuno ha davvero capito.

Milan, che disastro: tanti soldi spesi inutilmente

🔴⚫️#Nkunku è stato acquistato dal #Milan per 42 mln (37+5 mln di bonus). Lo stipendio è di 5 mln netti (9,25 mln lordi) Il francese peserà a bilancio 25/26 💰16,65 milioni. Nkunku è il più costoso giocatore della rosa! (Leao, 12 mln) – Fonte CalcioeFinanza, 30 agosto pic.twitter.com/sZBzExNz2N — Martin Sartorio (@MartinSa1988) October 25, 2025

La spesa è stata davvero importante, tanto da renderlo il giocatore più costoso della rosa. Nkunku è un problema 360 gradi. Oltre a non rendere per via di una condizione precaria e di un atteggiamento in campo per nulla propositivo, rappresenta un equivoco tattico.

Nel 3-5-2 può giocare solamente come seconda punta e lì agiscono in maniera molto più efficace Christian Pulisic e Rafa Leao, ma anche Ruben Loftus-Cheek sta facendo meglio di lui.

Nkunku se non riesce a far bene nelle prossime settimane potrebbe clamorosamente essere messo sul mercato già a gennaio. Ovviamente non c’è solo Nkunku in discussione, ma anche Santiago Gimenez. Insieme sono costati al Diavolo quasi 80 milioni di euro.