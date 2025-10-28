Ultim’ora Milan, problemi per Leao e Gimenez: lo svela Allegri in diretta

Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Atalanta-Milan: la prestazione della sua squadra non è stata stellare a Bergamo.

Il Milan non è andato oltre l’1-1 contro l’Atalanta alla New Balance Arena. Passato in vantaggio dopo pochi minuti con Samuele Ricci, poi si è fatto raggiungere da un gol di Ademola Lookman. Primo tempo quasi dominato dalla squadra di Ivan Juric, il secondo è stato più equilibrato dopo l’ingresso di Ruben Loftus-Cheek, la presenza dell’ex Chelsea si è fatta sentire. Massimiliano Allegri ha parlato della partita nella consueta intervista a DAZN.

Massimiliano Allegri, le dichiarazioni a DAZN dopo Atalanta-Milan

ANALISI PARTITA – “Rosa corta? Assolutamente no. È un momento in cui abbiamo qualche infortunato, però stiamo reagendo bene. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente, anche se l’Atalanta ha pressato tanto. Il secondo tempo è stato bello, abbiamo avuto occasioni per fare gol e abbiamo sbagliato negli ultimi 20 metri. Bisogna migliorare. Il gol preso nel primo tempo era evitabile. I giocatori devono essere contenti della prestazione, allunghiamo la striscia positiva e ora c’è la Roma”.

INGRESSI DI NKUNKU E LOFTUS-CHEEK – “Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, dove sapevamo che l’Atalanta non poteva tenere lo stesso ritmo”.

LE CONDIZIONI DI LEAO E GIMENEZ – “Leao ha avuto un problema all’anca. Non stava benissimo, ho preferito toglierlo, la squadra aveva bisogno di giocatori freschi e lui non riusciva a scattare. Non dovrebbe essere niente di che. Per Gimenez è una botta, dovrebbero recuperare sia lui sia Leao per la partita contro la Roma. Dovremmo avere a disposizione anche Estupiñan. Ora bisogna stringere i denti, dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori al completo”.

GIMENEZ – “SI è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo. I gol arriveranno, sono contento di lui. Nkunku ha fatto bene da prima punta. L’Atalanta è calata e abbiamo trovato bene le geometrie. Loftus-Cheek ha fatto bene, però negli ultimi metri bisogna segnare. Abbiamo avuto delle occasioni”.