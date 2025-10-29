Milan, arriva dal Real Madrid: colpo gratis a gennaio

Le ultimissime notizie relative al calciomercato del Diavolo, pronto a regalarsi un centravanti: il punto della situazione

La scorsa stagione erano state trentasette le presenze con Carlo Ancelotti in panchina. Poco meno di novecento minuti, spalmati tra LaLiga, Champions League e Coppa del Re. In questa, invece, l’attaccante del Real Madrid non è sceso in campo nemmeno per un secondo.

Xabi Alonso, così, non ha mai fatto giocare il giovanissimo Endrick. E’ evidente che il centravanti brasiliano, che lo scorso 21 luglio ha compiuto 19 anni, è fuori dai radar dell’ex allenatore del Bayer Leverkusen.

I Blancos, così, stanno pensando di cedere il giocatore, originario di Taguatinga, già durante il calciomercato di gennaio. Endrick ovviamente è ben disposto a fare le valigie e con il suo entourage è pronto a valutare le diverse proposte.

Endrick via dal Real Madrid, il Milan è un’opzione

Il Real Madrid, come è solito fare con i suoi giovani talenti, non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul brasiliano. Così il giocatore è pronto a lasciare la squadra spagnola con la formula del prestito secco. Tra le squadre de LaLiga, ci stanno pensando il Siviglia e il Valencia; i blancos, però, preferirebbero fargli fare le ossa altrove.

La Premier League può rappresentare una possibilità: West Ham, Bournemouth e Fulham non vedono l’ora di accogliere Endrick, ma è viva la strada che lo porterebbe in Serie A.

La prima ipotesi è il Como di Cesc Fabregas: i rapporti tra le due società sono ottimi e la squadra lombarda appare essere la destinazione più gradita al Real Madrid, ma attenzione ad un’altra via, quella che gli farebbe vestire il rossonero.

Il Milan – non è un segreto – è alla ricerca di un centravanti che possa completare il reparto. Difficilmente a gennaio si investirà per prendere un bomber di spicco. Igli Tare e Giorgio Furlani dovranno dunque trovare la giusta occasione, anche momentanea. Invece che puntare su un calciatore da rilanciare, potrebbe essere meglio accogliere un giovane, desideroso di mettersi in mostra per riprendersi il Real Madrid.

Il Diavolo ci sta pensando e lo sta facendo anche lo stesso Endrick. Il brasiliano vuole capire se al Milan di Massimiliano Allegri troverebbe lo spazio necessario. Forse basterebbe guardare alle prestazioni di Santiago Gimenez e soprattutto di Christopher Nkunku per capirlo…