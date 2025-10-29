“Milan meglio senza Leao”, la frase in diretta scatena la bufera

La frase detta dall’ex calciatore rossonero in diretta fa scatenare i tifosi sui social: il Milan gioca meglio senza Leao

Il Milan ancora una volta non riesce a vincere. Dopo il pari con il Pisa di venerdì scorso, Allegri raccoglie ancora una volta soltanto un punto a Bergamo contro un’Atalanta che avrebbe meritato qualcosa in più. E proprio come contro la neopromossa, i rossoneri erano riusciti a sbloccare subito il risultato con la rete di Samuele Ricci. Poi, di nuovo lo stesso errore, che Max non riesce a superare in alcun modo: la squadra di abbassa, concede campo all’avversario e se lo porta in casa.

Una inutile esposizione alla qualità dell’Atalanta, che trova la via del gol con un gran sinistro di Lookman, sfruttando un’indecisione difensiva di Tomori. Un primo tempo bruttissimo dei rossoneri, che riescono a trovare dieci minuti positivi nella ripresa con Loftus-Cheek e Nkunku a dare un po’ di brio, ma il gol non arriva. Anzi, è l’Atalanta ad andarci più vicino e a provarci con maggior convinzione. Ci sarebbero tante cose da dire e da analizzare, ma come sempre, se il Milan non vince, è Leao il più discusso.

Il Milan gioca meglio senza Leao secondo Costacurta

Negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato la gara fra Atalanta e Milan e ha pronunciato una frase molto forte proprio nei confronti dell’attaccante portoghese. Secondo l’ex difensore rossonero, i rossoneri giocano meglio senza Leao, e la prova sarebbe arrivare anche ieri. Dopo la sua uscita al 45′ in favore di Nkunku, il Milan ha avuto frasi di gioco migliori. Niente di eccezionale, ma sicuramente di un livello più alto rispetto al primo tempo con l’ex Lille in campo.

Ecco le parole di Costacurta che sottolinea anche un aspetto molto importante difensivo: “Il Milan senza Leao ha giocato molto meglio. Con lui in campo, ha preso quattro gol in tre partite. Quando è uscito, non ha preso più gol. Farà discutere, perché il Milan con Leao in campo non è più un gruppo di undici giocatori“. Da quanto Leao è tornato titolare dopo l’infortunio, in effetti, il Milan ha sempre subito gol: uno contro la Fiorentina, due contro il Pisa e uno ieri. Con Leao out per infortunio, invece, ne aveva presi tre (di cui due contro la Cremonese) in sette gare. Un argomento che sicuramente accende il dibattito e divide i tifosi sui social e non solo.