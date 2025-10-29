@ML – Allegri esulta, da domani doppio rientro: si alleneranno in gruppo

Due buone notizie da Milanello in vista della partita contro la Roma di domenica: c’è un doppio rientro dagli infortunati

Il Milan ha pareggiato contro l’Atalanta ieri nella nona giornata di Serie A. Un buon punto su un campo difficile ma che conferma le difficoltà della squadra già evidenti contro Fiorentina e Pisa. I rossoneri sembrano pagare in maniera molto forte le assenze di Rabiot e Pulisic, fuori dal rientro dalla sosta per le Nazionali di metà ottobre. Non è ancora tempo per rivederli in campo: probabilmente l’americano potrebbe essere in panchina contro il Parma, mentre per Rabiot ci vorrà più tempo (si è infortunato al soleo come Leao). Intanto però da Milanello arrivano comunque due buone notizie per quanto riguarda gli infortunati.

Jashari ed Estupinan verso il rientro

Secondo le indiscrezioni raccolte da MilanLive, oggi Ardon Jashari ha fatto un lavoro personalizzato ma per la giornata di domani è previsto il suo rientro in gruppo per la prima volta dopo la frattura al perone di fine agosto.

Insieme a lui, tornerà anche Pervis Estupinan: questo significa che entrambi potranno essere a disposizione per la gara di domenica contro la Roma in campionato.

Per domani è previsto il rientro in gruppo di Ardon Jashari. — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) October 29, 2025

Per Pulisic e Rabiot, come detto, bisognerà aspettare ancora un po’: Allegri ha rivelato di recente che ci sono possibilità di rivedere l’ex Chelsea almeno fra i convocati contro il Parma, l’ultima gara prima della sosta, altrimenti se ne riparlerà per il derby del prossimo 23 novembre. In quell’occasione dovrebbe esserci il rientro anche di Rabiot. Il rientro di questi due giocatori è fondamentale per il momento del Milan, che comunque può e deve fare meglio anche senza di loro vista la qualità e il livello dei sostituti.