Spalletti lo fa subito fuori, addio a gennaio: dalla Juve al Milan

Spalletti, prossimo ad allenare la Juventus al posto di Tudor, lo considera già fuori dal suo progetto tecnico: il Milan potrebbe approfittarne

La Juventus è di fronte a una nuova fase di transizione. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la panchina bianconera è nelle mani di Brambilla in attesa della scelta definitiva. Luciano Spalletti è il nome in cima alla lista di Damien Comolli, deciso a imprimere una svolta alla squadra. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è il profilo individuato per rilanciare un gruppo in difficoltà e restituire identità al progetto tecnico juventino. Parallelamente, resta aperto uno dei dossier più delicati per la società: il futuro di Dusan Vlahovic, ancora lontano dal rinnovo e potenzialmente in uscita già nella sessione invernale di mercato.

Ipotesi Premier League

Il centravanti serbo, legato alla Juventus fino al 2026, non ha ancora trovato un accordo per prolungare il contratto. Le prossime settimane potrebbero essere decisive, anche perché le caratteristiche dell’attaccante non sembrano perfettamente in linea con l’idea di calcio di Spalletti. Da qui la possibilità di un addio anticipato, con la dirigenza bianconera pronta a valutare offerte per finanziare nuovi innesti. In Inghilterra circolano segnali di forte interesse: il Tottenham avrebbe già avviato contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione a gennaio. Gli Spurs sono alla ricerca di un attaccante centrale di livello internazionale e Vlahovic risponde perfettamente a quel profilo.

Il Milan osserva

Nel frattempo, il Milan osserva con attenzione. Il club rossonero aveva già cercato il giocatore in estate, valutando un tentativo per portarlo a Milanello in caso di condizioni economiche favorevoli. Le richieste della Juventus, considerate troppo elevate, hanno bloccato però sul nascere ogni sviluppo, così il Milan è andato su Nkunku e poi su Dovbyk (ma non si è trovato l’accordo con la Roma per lo scambio con Gimenez).

Ma la situazione oggi è diversa: il rendimento di Santiago Giménez, ancora senza reti in campionato, sta spingendo la dirigenza – e in particolare Tare – a riflettere su un possibile intervento nel mercato di gennaio. Vlahovic, dal canto suo, gradirebbe un trasferimento al Milan, ma per rendere l’operazione possibile dovrebbe accettare una riduzione significativa dell’attuale ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.

La prossima finestra di mercato potrebbe dunque diventare decisiva per le strategie di entrambe le società. La Juventus valuta una cessione per alleggerire il monte ingaggi e aprire un nuovo ciclo con Spalletti, mentre il Milan cerca una soluzione immediata per rinforzare il reparto offensivo. Tutto ruota intorno a Vlahovic, al suo contratto e alla compatibilità con il futuro tecnico bianconero. Se le distanze restassero invariate, gennaio potrebbe sancire la separazione tra il serbo e la Juventus, con Londra e Milano sullo sfondo pronte a contendersi un attaccante che non ha mai smesso di dividere opinioni.