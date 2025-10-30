Esperienza per Allegri, come Kajer e Ibrahimovic: doppio colpo di Tare

Le ultimissime sul mercato del Milan. La dirigenza rossonera e a lavoro per rafforzare la squadra a disposizione del tecnico livornese

Sono giorni di riflessione per il Milan in via Aldo Rossi. Il Diavolo sta facendo i conti con un’emergenza infortuni che ha portato la squadra di Massimiliano Allegri a perdere dei punti per strada. Gli interrogativi maggiori sono chiaramente sulla rosa, che a detta di molti è troppo corta.

E’ evidente che con qualche alternativa in più, contro il Pisa e l’Atalanta, sarebbero potuti arrivare risultati diversi. Igli Tare e Giorgio Furlani stanno capendo se e come intervenire a gennaio. Sembra sempre più chiaro che Massimiliano Allegri abbia bisogno di una mano per raggiungere gli obiettivi.

Ad oggi, il traguardo che il Diavolo si è prefissato è quello della qualificazione in Champions League, ma a se a fine gennaio i punti dalla vetta non fossero tanti, sarebbe un peccato non intervenire adeguatamente sul mercato. L’idea che sta prendendo sempre più piede è quella di affidarsi a dei giocatori di esperienza, che possano fare subito la differenza.

Si guarda così al 2020, quando il Milan decise di intervenire acquistando Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. A gennaio 2026 si potrebbe percorrere la stessa strada.

Milan, doppio colpo dal Barcellona: Tare scatenato

Non è un segreto che Massimiliano Allegri abbia richiesto un centravanti. In estate era stato promesso un bomber d’area di rigore, ma alla fine il tecnico livornese si è dovuto accontentare di Christopher Nkunku, proprio una prima punta. Santi Gimenez, scaricato in mondovisione ad agosto, è invece rimasto e ad oggi non ha ancora segnato alcuna rete in Serie A.

E’ inevitabile correre ai ripari. Ormai da settimane si sta parlando di Robert Lewandowski al Milan: un’idea che il Diavolo che sta coltivando. Nelle prossime settimane si capirà se il polacco potrà sbarcare a Milano, sei mesi prima della scadenza del contratto, magari con un semplice indennizzo.

Per Andreas Christensen, invece, il club rossonero è pronto a spendere una decina di milioni per prenderlo a gennaio. E’ lui il nome giusto per rafforzare un reparto che ha bisogno di esperienza. Il danese come il connazionale Kjaer, Lewandowski come Ibra per sognare lo Scudetto.