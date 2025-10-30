Leao e Gimenez out, sorpresa in attacco per Milan-Roma

Il Milan probabilmente non avrà a disposizione Leao e Gimenez per la partita contro la Roma: coppia inedita per Allegri

A Milanello il pomeriggio si è aperto con segnali incoraggianti ma anche con nuove preoccupazioni. Dopo settimane di lavoro individuale, Ardon Jashari è tornato ad allenarsi con il gruppo, chiudendo finalmente un periodo difficile segnato da una frattura composta al perone destro. L’ex Lucerna ha svolto l’intera seduta con i compagni e potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro la Roma. L’obiettivo è riacquistare minutaggio e ritmo, dopo i soli quaranta minuti giocati tra Serie A e Coppa Italia. Altra buona notizia riguarda Pervis Estupiñán, pienamente recuperato e nuovamente a disposizione. Il terzino ecuadoriano contenderà il posto a Davide Bartesaghi, autore di prove solide durante l’assenza dell’ex Brighton. Il ballottaggio resta aperto, e il tecnico rossonero valuterà chi schierare in base alla condizione fisica.

Tomori, Leao e Gimenez out

Il clima positivo si interrompe però davanti ai tre nomi più pesanti usciti acciaccati dalla trasferta di Bergamo. Fikayo Tomori, Rafael Leao e Santiago Gimenez hanno lavorato ancora a parte e la loro presenza contro la Roma resta in dubbio. Lo staff medico monitora costantemente la situazione, in attesa di test decisivi previsti per domani. Tomori lamenta un fastidio al ginocchio, Leao un dolore all’anca e Gimenez una contusione alla caviglia. In difesa, Allegri può contare sul rientro di Koni De Winter, pronto a sostituire l’inglese senza stravolgere l’equilibrio del reparto. In attacco invece la coperta è corta: l’assenza combinata di Leao e Giménez ridurrebbe drasticamente le opzioni offensive in una gara chiave per la corsa ai vertici.

Coppia inedita in attacco

Nel caso peggiore, Nkunku verrebbe impiegato come prima punta con Loftus-Cheek alle sue spalle. Una soluzione obbligata, ma non priva di rischi: il francese non ha ancora ritrovato la brillantezza necessaria, nonostante la buona prova con la nazionale.

Contro Pisa e Atalanta ha faticato a incidere, mostrando ancora una condizione da affinare. Se uno tra Leao e Gimenez dovesse recuperare, Allegri opterebbe per l’inserimento immediato in formazione, soprattutto per il portoghese, fondamentale per gli equilibri offensivi. In questo contesto complesso, una certezza è emersa con forza: Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, subentrato a Bergamo, ha cambiato il volto della squadra nel match contro l’Atalanta con intensità e qualità. È grazie alla sua fisicità e alla capacità di inserirsi che il Milan ha ritrovato compattezza e slancio nella ripresa. Allegri punta su di lui per tenere viva la squadra in una fase segnata dagli infortuni e dalla necessità di soluzioni rapide.