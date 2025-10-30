Milan, che rimpianto: “Top 5 del campionato”

I rossoneri rimpiangono il giocatore ceduto in estate: è considerato già uno dei migliori del campionato. Tutti i dettagli

Il Milan è stato protagonista di un’estate di mercato molto particolare. Giorgio Furlani aveva pubblicamente detto che non c’era la necessità di vendere e che non ci sarebbe stata una rivoluzione; invece, il Milan ha venduto tutto quello che poteva vendere e ha cambiato più di mezza rosa. Tijjani Reijnders la cessione più dolorosa: per 55 milioni, il centrocampista olandese è passato al Manchester City ad inizio giugno. Era partito molto bene coi Citizens, fin dal Mondiale per Club, poi però ha avuto un brusco calo con il resto della squadra: gli uomini di Pep Guardiola sono sulla scia delle difficoltà della scorsa stagione, dovute anche ad un tentativo di cambio netto nello stile di gioco, e Reijnders ne sta risentendo.

Al contrario, Malick Thiaw sta convincendo davvero tutti al Newcastle: il Milan ha incassato 40 milioni per la cessione del tedesco, ben accolta da tutti, tifosi e non solo. Invece, l’ex Schalke 04 sta dimostrando di essere un difensore top. E a confermarlo sono i tifosi stessi del Newcastle.

Milan, Thiaw è già un rimpianto: in Inghilterra lo adorano

I sostenitori dei Magpies si sono riversati sui social nelle ultime settimane per elogiare le prestazioni di Thiaw. C’è addirittura chi lo considera uno dei migliori cinque difensori della Premier League, lo stesso campionato di grandi calciatori e campioni. Un bel riconoscimento per il tedesco ma è solo una conferma delle sue qualità importanti, che aveva riconosciuto anche Massimiliano Allegri.

Prima che andasse al Newcastle, da Milanello filtrava una certa soddisfazione del nuovo allenatore per il rendimento di Thiaw in allenamento e nelle prime amichevoli. Era convinto di poter fare di lui il perno della difesa insieme a Gabbia, Tomori e Pavlovic. Invece, di fronte ad una proposta economica così importante, Furlani non ha detto no.

Let’s say it how it is Malick Thiaw is a top 5 Centre back in this league, I know what my eyes are witnessing, generational. pic.twitter.com/4sNfBXV6NC — ben (@bennufc_18) October 29, 2025

Il tedesco è stato quindi venduto come Reijnders in Premier League e oggi si può considerare un rimpianto. E lo si può considerare tale anche per come è strutturata ad oggi la difesa rossonera: Thiaw è stato sostituito con Koni De Winter, pagato la metà di quanto incassato dal tedesco, che però non è un titolare come invece sarebbe stato Malick. Tomori, Gabbia e Pavlovic sono i tre centrali di riferimento per Allegri: il rimpianto è che con Thiaw il livello della difesa rossonera poteva essere più alto.