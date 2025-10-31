Milan, il pupillo di Ibrahimovic verso l’addio: “Nessuna trattativa”

Il futuro di un dirigente rossonero è incerto, potrebbe non arrivare il prolungamento contrattuale: le ultime news.

Dopo la scorsa stagione molto negativa, in casa Milan è stato deciso di cambiare qualcosa all’interno della dirigenza. È stato ingaggiato Igli Tare come nuovo direttore sportivo, una mossa importante: un dirigente esperto era necessario.

Il resto del management sportivo rossonero è rimasto invariato, anche se qualcuno si immaginava almeno una partenza. Ci riferiamo a quella di Jovan Kirovski, voluto da Zlatan Ibrahimovic per guidare il progetto Milan Futuro. Un fallimento. Al primo anno l’Under 23 rossonera è subito retrocessa dalla Serie C alla Serie D. Tante scelte sbagliate hanno portato a questo risultato.

Jovan Kirovski via dal Milan nel 2026?

Ibrahimovic lo aveva conosciuto quando da calciatore militava nel Los Angeles Galaxy, dove Kirovski era dirigente. I due hanno instaurato un buon rapporto e lo svedese ha ritenuto (non si sa perché) che sarebbe stato l’uomo ideale per gestire un progetto Under 23 nella Serie C italiana, campionato di cui non aveva alcuna conoscenza. Ad oggi, una scommessa persa di Zlatan.

Nonostante la fallimentare stagione del Milan Futuro, Kirovski è rimasto al suo posto. L’Under 23 guidata da Massimo Oddo è appena stata eliminata dalla Varesina in Coppa Italia, mentre nella classifica del Girone B della Serie D occupa il settimo posto con 14 punti, a -8 dal capolista Chievo Verona. Non un bilancio entusiasmante.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, il contratto di Kirovski è in scadenza a giugno 2026 e in questo momento i dialoghi per un eventuale rinnovo del contratto sono assolutamente fermi: “Il Milan deve ancora decidere che strada prendere con determinate situazioni interne a livello dirigenziale. La situazione di Kirovski, anche per una questione di risultati sportivi, va tenuta sotto osservazione“.

Ad oggi, nessuna discussione per una permanenza del dirigente americano. La sensazione è che possa lasciare il club al termine della stagione. Se non ci sarà una svolta particolare del Milan Futuro, non ci sarà alcun rinnovo del contratto. Il progetto Under 23 verrà affidato qualcun altro, magari un manager con più conoscenze del calcio italiano.