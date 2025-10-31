@ML – Milan-Roma, raggiunto un incredibile numero: pelle d’oca per i tifosi

San Siro risponde presenta per Milan-Roma, il dato è straordinario: sarà una grande serata quella di domenica

Il Milan tornerà in campo fra pochi giorni. A San Siro, domenica sera, arriva la Roma, la prima della classe insieme al Napoli. I rossoneri hanno l’opportunità per rifarsi dopo le ultime deludenti tre gare. Una vittoria e due pareggi è il bilancio, ma poteva andare molto peggio se non per episodi fortunosi. Prestazioni molto sottotono insomma della squadra di Allegri, che deve assolutamente cambiare le cose per non perdere il treno Scudetto. Questo Milan non può assolutamente permettersi di non partecipare alla lotta per il titolo vista la squadra che ha e l’opportunità di giocare una sola volta a settimana.

Le tre partite brutte contro Fiorentina, Pisa e Atalanta non hanno smorzato comunque l’entusiasmo dei tifosi. Infatti, come raccolto da MilanLive.it, a San Siro domenica sera per il big match contro la Roma sono previsti oltre 74mila spettatori, per uno stadio quindi che sarà tutto esaurito. Per l’ennesima volta, i tifosi milanisti risponderanno presente proprio per aiutare e trascinare la squadra in questa fase di leggera flessione contro una squadra che, invece, nonostante non sia stata finora brillante nel rendimento, è prima in classifica con sette vittorie in nove partite insieme al Napoli.