Rafa Leao, svolta improvvisa: Moretto svela l’idea del Milan

Arrivano novità interessanti per quanto riguarda il numero 10 della squadra di Allegri: ecco cosa ha rivelato Matteo Moretto.

Questa stagione è molto importante per Rafael Leao, che sotto la guida di Massimiliano Allegri potrebbe fare un passo per diventare un campione. Negli ultimi anni ha avuto un rendimento altalenante, anche se fare quattro stagioni di fila in doppia cifra sia come gol sia come assist è qualcosa di positivo e da non ignorare.

La sensazione è che il portoghese abbia un potenziale grande che non riesce a esprimere completamente e con costanza, perché frenato da qualche limite di tipo mentale. Gli viene contestato di non essere abbastanza “affamato” in campo, ad esempio. Con Stefano Pioli, bravo a valorizzarlo nei primi anni al Milan, era entrato in una comfort zone. Poi i connazionali Paulo Fonseca e Sergio Conceicao non sono riusciti nella loro missione per vari motivi. Ovviamente, al netto delle responsabilità degli allenatori, anche il giocatore ha le proprie. Allegri sarà quello giusto per sbloccarlo definitivamente? Vedremo.

Milan, Leao verso il rinnovo del contratto? Le ultime news

Negli ultimissimi anni non risultano essere arrivate offerte da parte di top club europei per Leao. Nel settembre 2022 Paolo Maldini aveva rivelato che c’era stata un’offerta informale del Chelsea e che era stata rifiutata. Il Milan aveva da poco vinto lo Scudetto e il portoghese era stato tra gli artefici di quel trionfo. Secondo alcune fonti la proposta era di 70-80 milioni di euro, altre scrivevano 90-100. Ad ogni modo, il calciatore è rimasto e negli anni successivi ci sono stati solo rumors, senza mai sviluppi concreti.

Il 2 giugno 2023 Rafa ha rinnovato il contratto con il Milan: nuovo accordo fino a giugno 2028 con stipendio da circa 5 milioni di euro netti fissi e 2 di bonus più una clausola di risoluzione da circa 175 milioni di euro.

Il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano ha rivelato quanto segue: “In estate Leao ha avuto dei club che lo hanno approcciato, senza mai andare oltre il sondaggio. Club sauditi e il Bayern Monaco hanno fatto una chiamata e delle valutazioni su di lui, ma non si è andati più in là. Il giocatore è rimasto, la società voleva che rimanesse e anche Allegri. Inoltre, Leao sta bene al Milan“.

Moretto ha spiegato che esiste la possibilità che il numero 10 rossonero firmi un rinnovo di contratto: “In estate c’è stata una bozza di discorso inerente il possibile prolungamento contrattuale di Leao. Vi posso dire che nelle ultime settimane questa idea è riaffiorata nelle menti dei dirigenti rossoneri. Questa idea potrebbe svilupparsi in modo concreto prossimamente“.

Leao si è sempre detto felice a Milano, dove ormai è di casa, potrebbe decidere di firmare un nuovo accordo. Da capire le condizioni e se effettivamente preferirà rimanere in rossonero invece di provare a mettersi alla prova altrove. Lo capiremo meglio nei prossimi mesi.