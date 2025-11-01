Allegri dice sì, il Milan lo accontenta: trattativa avviata per il colpo

Allegri apprezza le sue caratteristiche e quindi il Milan si prepara a blindarlo: trattativa avviata per una importante firma

Il Milan continua a lavorare con decisione sulla crescita dei propri giovani. Dopo aver definito i rinnovi di Ossola, Domnitei, Geroli, Angelicchio e Plazzotta, il club è vicino a blindare anche Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 tra i più promettenti del vivaio rossonero. La dirigenza ha già avviato i contatti per il prolungamento del contratto, segnale di fiducia verso un talento che Massimiliano Allegri, suo estimatore fin da subito, ha già convocato due volte in Serie A nelle partite contro Fiorentina e Pisa. Il club crede fermamente nelle sue potenzialità e lavora per assicurarsi il suo futuro a lungo termine. Se il rinnovo verrà formalizzato nelle prossime settimane, Emanuele Sala diventerà il simbolo della nuova generazione rossonera, quella che unisce talento, disciplina e senso di appartenenza.

Chi è Emanuele Sala: ruolo e caratteristiche

Nato a Sesto San Giovanni e cresciuto nelle giovanili del Milan insieme al fratello Alessandro, Emanuele Sala è considerato uno dei profili più interessanti del settore giovanile. Oggi milita nel Milan Futuro, la seconda squadra che partecipa al campionato di Serie D, e sta dimostrando di meritare la fiducia dell’ambiente rossonero.

A soli 17 anni, Sala ha già giocato in due diverse formazioni del club: la Primavera e la squadra di Serie D, con la quale ha collezionato due presenze. Nella scorsa stagione è stato protagonista con 5 reti e 2 assist in 32 partite tra stagione regolare e playoff, numeri che testimoniano una crescita costante sotto ogni aspetto. Sala è un centrocampista moderno, capace di abbinare qualità tecniche e intensità. Nasce come mediano ma sa adattarsi anche da mezzala, muovendosi con intelligenza tra le linee e offrendo equilibrio alla squadra.

Allegri lo ha voluto in campo fin dall’inizio nella sfida estiva contro il Leeds United, in cui il giovane ha giocato 83 minuti mettendo in mostra personalità e ordine. In quella gara, oltre a vincere 6 duelli su 10, ha servito un assist illuminante per Santiago Giménez, confermando di poter incidere anche in fase offensiva. Con il reparto di centrocampo del Milan ridotto dagli infortuni di Rabiot, Loftus-Cheek ed Estupinan, il suo nome è tornato a circolare con forza a Milanello.