Dal bianconero al Milan, blitz per il difensore

Il giocatore è nel mirino del club rossonero, osservato anche nelle ultime gare. Rinforzo per il 2026: ecco di chi si tratta

L’inizio di stagione più che complicato di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez ha portato i critici a puntare la lente di ingrandimento sul reparto offensivo. Non è un caso se negli ultimi giorni si stia scrivendo e parlando soprattutto di attaccanti da acquistare durante il calciomercato di gennaio.

Nelle scorse ore è tornato di moda il nome Joshua Zirkzee, che può lasciare il Manchester United con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma il profilo dell’olandese ex Bologna non è certamente l’unico osservato da Igli Tare e Giorgio Furlani. Il Diavolo sta sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto.

Una decisione finale non è stata ancora presa: Gimenez e Nkunku hanno così ancora del tempo per far cambiare idea a Massimiliano Allegri, che oggi, però, è più propenso a dar fiducia a Loftus-Cheek, oltre a Pulisic e Leao, anziché al francese e al messicano.

Calciomercato Milan, scelto il primo colpo in difesa: arriva dall’Udinese

Altri possibili acquisti? Guardando al 2026, il Milan sarà obbligato ad allungare la rosa, con almeno un colpo sugli esterni e un altro al centro della difesa.

Dietro, però, gli affari potrebbero essere anche due, tra l’inverno e l’estate, se Odogu non dovesse dare le risposte attese nel corso di questa stagione. Il Milan così guarda anche in Serie A per migliorare la difesa di Massimiliano Allegri. Si sta cercando un giocatore capace di giocare sia da braccetto che al centro.

Da quando è iniziato il campionato, il Diavolo, con i suoi dirigenti, ha osservato tanto le partite dell’Udinese. C’è il danese Thomas Kistensen nel mirino. Il suo nome è emerso le settimane scorse, ma Igli Tare non ha smesso di tener d’occhio Oumar Solet. Il francese è considerato, ancor più del compagno, pronto a fare il salto in una grande squadra. Serve una cifra superiore ai 20 milioni di euro per convincere i friulani a lasciarlo andare