Gimenez out, l’attacco scelto da Allegri per Milan-Roma: finalmente titolare

L’esclusione di Gimenez è quasi certa per Milan-Roma: Allegri sceglie un attacco inedito, finalmente lo vedremo titolare

Massimiliano Allegri dovrà prendere scelte importanti per la gara di domani contro la Roma. A San Siro arriveranno oltre 74000 persone per assistere al match contro la prima della classe insieme al Napoli. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono riusciti a vincere sette delle nove partite di campionato; l’ultima, contro il Parma all’Olimpico durante il turno infrasettimanale. La Roma è una squadra che segna poco ma che, al tempo stesso, subisce anche poco. Ed è questa la vera forza dei giallorossi, che si presentano al Giuseppe Meazza con una difesa di ferro.

Le due squadre hanno in comune questa difficoltà nel segnare e questo rischia di dar vita ad una partita bloccata. Lo sarà anche a causa delle assenze: Allegri non recupera Pulisic e Rabiot, in settimana hanno avuto problemi anche Tomori, Gimenez e Leao ma sono problemi più lievi. Infatti Leao domani ci sarà, mentre il difensore inglese no (come annunciato da Allegri). Non è stata ancora presa una decisione sul messicano, ma c’è la sensazione che domani non sarà in campo dal primo minuto.

Milan-Roma, attacco inedito: prima volta da titolare

Un po’ per l’infortunio, un po’ per il rendimento: l’esclusione di Gimenez da Milan-Roma può essere intesa anche come un’opportunità per testare altre soluzioni dal primo minuto. Come abbiamo anticipato, Leao ci sarà. E speriamo che non sia lo stesso Leao, praticamente nullo, di Bergamo. Ma chi ci sarà al suo fianco? Ci sono due opzioni, ma ce n’è una che stuzzica Allegri e anche i tifosi.

Milan-Roma potrebbe essere la prima volta da titolare in campionato di Christopher Nkunku al fianco del portoghese. “Sono curioso anch’io se dovessero giocare insieme. A volte capita di trovare soluzioni inaspettate. Entrambi sanno giocare bene a calcio, quindi possono fare bene insieme“, le parole di Allegri in conferenza stampa. Finalmente, quindi, potremmo vedere il francese per la prima volta dal primo minuto in Serie A dopo che l’aveva fatto in Coppa Italia col Lecce (con anche un bellissimo gol segnato). E sarà ancora più interessante vederlo al fianco di Leao. La seconda opzione è Loftus-Cheek, anche lui però rientrato da poco da un fastidio muscolare. Il problema fisico di Gimenez, quindi, potrebbe essere un’occasione per testare qualcosa di diverso e, chissà, più funzionale al contesto di gioco, visto che il messicano, con la scarsa produzione offensiva dei rossoneri delle ultime gare, fa e farà sempre grande fatica.