Milan, tutto pronto per la firma: a breve l’annuncio ufficiale

I rossoneri si preparano ad annunciare un importante affare: la firma potrebbe arrivare durante la prossima sosta di novembre

Il Milan è con la testa sul campionato. Nelle prossime ore, la difficile gara contro la Roma di Gasperini, ad oggi prima in classifica insieme al Napoli. Ha vinto sette delle nove partite di campionato giocate, mostrando una grande tenuta difensiva. Fino ad ora, i giallorossi hanno subito pochissimo. Ecco perché servirà una produzione offensiva dei rossoneri molto diversa rispetto a quella vista nelle ultime tre partite contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. Ci si aspetta quindi una prestazione molto diversa, e se lo aspettano anche gli oltre 74000 spettatori previsti a San Siro.

Dopo la Roma, ci sarà il Parma al Tardini, dopodiché l’ennesima e finalmente ultima sosta. In quella di ottobre sono arrivate solo mazzate per Allegri e il Milan con gli infortuni di Estupinan, Rabiot, Pulisic e anche Nkunku. i rossoneri incrociano le dita sperando che stavolta fili tutto liscio. Ma i periodi di sosta sono importanti anche in ottica rinnovi di contratto: ed è proprio durante quei giorni che potrebbe arrivare un annuncio importante.

Milan, firma in arrivo: rinnovo stra-meritato

Il Milan lavora da tempo al rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers, rientrato dai prestiti a Bologna e Roma e, ad oggi, senza Pulisic, e senza considerare Modric che fa uno sport a parte, il giocatore più importante della squadra. Perché è quello che fa sempre la cosa giusta, che abbina perfettamente intelligenza calcistica e qualità tecnica, e perché dà sempre tutto quello che ha fino all’ultimo secondo.

Saelemaekers è in scadenza a giugno 2027 e la società vuole assolutamente evitare che, al termine di questa stagione, si arrivi ad un solo anno di contratto. Inoltre, c’è anche l’intenzione di premiare il ragazzo con un nuovo accordo e con un adeguamento dello stipendio, più che meritato. I dialoghi sono avviati da tempo: Alexis ama il Milan e non ha intenzione di andarsene (è stato anche lui a spingere tanto per restare quest’anno) ed è pronto a firmare. Durante la sosta di novembre lui dovrebbe essere impegno con il Belgio, ma questo non è un problema: si può comunque finalizzare e annunciare l’accordo di rinnovo. C’è attesa anche per altri prolungamenti, con Tomori in primis. Continuano ad essere quasi nulle le possibilità di una permanenza di Maignan oltre giugno 2026.