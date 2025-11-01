Tegola per il Milan, il rientro slitta ancora: non ci sarà

Allegri è stato chiaro: il suo rientro non è previsto per le prossime due partite. Slitta ancora il ritorno di un infortunato

Il Milan giocherà una partita molto importante nella giornata di domani contro la Roma. A San Siro arriva la prima della classe insieme al Napoli, ed è un’occasione per riprendere subito le giusta via dopo il recente periodo sottotono. Nelle ultime tre gare, i rossoneri non hanno perso ma ci sono andati molto vicino contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. In queste partite abbiamo rivisto un po’ il vecchio Allegri, molto (anzi, troppo) attento alla fase difensiva e con una produzione offensiva inadeguata per il livello della rosa che ha. Da qui anche le difficoltà di Santiago Gimenez, mai messo nelle condizioni di segnare eppure per tutti è solo colpa sua. Sicuramente pesano le assenze di due giocatori: Pulisic e Rabiot. Per quanto riguarda il primo, ci sono buone possibilità di rivederlo almeno in panchina contro il Parma. Sul francese, invece, bisognerà aspettare ancora un po’.

Un rientro slitta ancora: niente da fare per Allegri

Allegri, intervenuto in conferenza stampa poche ore fa, è stato molto chiaro nel suo punto degli infortunati. Ha confermato che Pulisic potrebbe esserci all’Ennio Tardini la prossima settimana, quindi pronto per rientrare prima della sosta di novembre. Allo stesso tempo, però, ha anche fatto sapere che è più difficile invece rivedere almeno fra i convocati Rabiot.

A meno di clamorosi colpi di scena della prossima settimana, il centrocampista sarà out anche al Parma. Il suo rientro quindi è destinato a slittare ancora: se dovesse dare buone risposte nelle prossime settimane, potrebbe essere finalmente disponibile per la gara con l’Inter al rientro dalla sosta il prossimo 23 novembre. Per i rossoneri, il ritorno di Rabiot è fondamentale per entrambe le fasi: sia in quella di possesso che in quella difensiva. La sua assenza si è fatta sentire, ma non è un’alibi soprattutto per le gare contro Fiorentina e Pisa: due delle ultime tre in classifica si possono battere anche senza Rabiot e Pulisic, invece i rossoneri ne hanno vinta una con un rigore che non c’era e sono riusciti a pareggiare l’altra solo grazie ad un gol inventato da Athekame al 95′.