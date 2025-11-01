Ultim’ora Milan-Roma: doppia sorpresa nei convocati di Allegri

Le ultime notizie da Milanello alla vigilia di Milan-Roma: ecco chi è convocato e chi no dopo l’ultimo allenamento.

Domenica sera la squadra di Massimiliano Allegri sfiderà la Roma a San Siro e sarà uno scontro diretto importante. I giallorossi sono davanti al Milan di 3 punti nella classifica della Serie A, quindi una vittoria sarebbe fondamentale.

Il Diavolo è reduce da due pareggi contro Pisa e Atalanta, quindi tornare a vincere contro una rivale Champions/Scudetto darebbe una bella spinta a tutto il gruppo. La Roma ha sconfitto Sassuolo e Parma nelle scorse due giornate dei campionato e viene a Milano alla ricerca del tris.

Verso Milan-Roma: chi recupera e chi no

Dopo l’allenamento di rifinitura di oggi sono giunte alcune notizie: Fikayo Tomori è recuperato ed inserito nella lista convocati, nonostante sembrasse improbabile la sua presenza. C’è anche Ardon Jashari, che inizialmente pareva non dovesse esserci. Niente da fare, invece, per Santiago Gimenez. La caviglia sinistra del centravanti messicano non è guarita dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta. Come Christian Pulisic, tornerà per Parma-Milan di sabato prossimo.

Ovviamente, non c’è neppure Adrien Rabiot tra i convocati. L’ex di PSG, Juventus e Marsiglia potrebbe non recuperare per la prossima partita di Serie A. Nella peggiore delle ipotesi, tornerebbe convocabile per il derby Inter-Milan del 23 novembre, dopo la prossima sosta nazionali. Quella del centrocampista francese rappresenta un’assenza pesante nella mediana di Allegri, che anche grazie alle sue qualità fisiche, tattiche e tecniche aveva trovato un certo equilibrio.