Allegri spiega la mossa decisiva in Milan-Roma: “Prima avevamo sbagliato tutto…”

Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Milan-Roma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero da San Siro.

Partita difficile, ma il Milan ha avuto la meglio sulla Roma a San Siro. Risultato finale di 1-0 per la squadra di Massimiliano Allegri, che nel primo tempo ha sofferto tanto ed è andata comunque in vantaggio con Strahinja Pavlovic. Nel secondo tempo prestazione di livello superiore e tante occasioni sprecate dai rossoneri, che devono ringraziare Mike Maignan per il rigore parato a Paulo Dybala.

Milan-Roma: l’intervista di Massimiliano Allegri a DAZN

MILAN MIGLIORATO DOPO IL GOL, PRESTAZIONE DA SQUADRA – “Primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio, noi non riuscivamo a giocare e abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare tecnicamente. Una volta andati in vantaggio, ci siamo disposti anche meglio in fase difensiva, pressavamo meglio con quattro a metà campo. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene, abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Ci siamo difesi anche bene in area, non abbiamo concesso occasioni pulite, tolti i primi 35 minuti”.

APPROCCIO COMPLICATO, MA POI REAZIONE – “L’approccio complicato l’abbiamo avuto all’inizio per la loro pressione. Nelle altre partite lo avevamo avuto buono, male nel secondo tempo, oggi l’inverso. Ci siamo messi 4-4-2 e abbiamo messo più pressione. La squadra deve migliorare autostima e convinzione attraverso queste partite a San Siro. Nelle ultime 3-4 partite con le varie assenze abbiamo testato alcuni calciatori con poca esperienza a San Siro. Bartesaghi e De Winter non hanno fatto bene nei primi 35 minuti, poi Bartesaghi per 60-70 minuti ha fatto una bella partita. Bisogna capire come mai non abbiamo fatto bene i primi 35 minuti”.

COPPIA LEAO-NKUNKU – “Rafa ha fatto una buona partita, così come Chris. Se abbiamo giocatori con queste caratteristiche, in qualche modo devo sistemare la squadra davanti. Nkunku è tecnicamente straordinario, anche se è piccolino di testa ne ha prese molte e ha difeso bene la palla. Possono solo migliorare. Ho avuto squadre con e senza centravanti. L’importante riempire l’area, oggi l’abbiamo fatto tanto. Fofana poteva fare due gol e non li ha fatti. Se non abbiamo il centravanti, in qualche modo l’area dobbiamo riempirla”.

UN PENSIERO SU GIOVANNI GALEONE, MORTO OGGI – “Giornata triste. Ero legato a lui professionalmente e soprattutto umanamente dopo 35 anni. Nel 1991 ero arrivato a Pescara dal Pavia, nel pacchetto per prendere Massara ero stato inserito anche io. Dopo mezzora di allenamento ho capito che era diverso. Mi ha detto che per giocare a calcio non potevo fare il trequartista e che dovevo fare la mezzala. Anche se passa per allenatore offensivo, i principi difensivi li ho imparati tutti da lui”.