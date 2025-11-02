Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone: era stato il “maestro” di Allegri

L’ex allenatore è venuto a mancare nella giornata di oggi, aveva 84 anni: Allegri era molto legato a lui.

Brutta notizia in questa domenica di calcio: è morto Giovanni Galeone. L’ex tecnico aveva 84 anni. Come spiegato da La Repubblica, era malato da tempo ed era ricoverato in ospedale a Udine. In Serie A aveva allenato squadre come Pescara, Perugia, Napoli, Ancona e Udinese. Tra i suoi calciatori ci sono stati Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, due tecnici che oggi si sfidano nella partita Milan-Roma e che certamente sono molto colpiti dalla triste notizia della scomparsa del loro “maestro”.

La carriera di Giovanni Galeone: da calciatore ad allenatore

Nato a Napoli, si è successivamente trasferito a Trieste e lì ha iniziato la sua carriera da calciatore. Dopo aver militato nel Ponziana, ha indossato le maglie di Monza, Arezzo, Avellino, Vis Pesaro, Nuorese, Entella, Monfalcone e Udinese. Il ritiro è avvenuto nel 1974, poi è passato alla panchina.

Ha allenato Pordenone, Adriese, Cremonese, Sangiovannese, Grosseto, Spal, Pescara, Como, Udinese, Perugia, Napoli e Ancona. La sua ultima esperienza da allenatore è stata all’Udinese nella stagione 2006/2007, quando fu esonerato a gennaio dopo 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Non ha vinto trofei, ma ha comunque lasciato una propria pronta e ha ottenuto quattro promozioni: due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia. Il suo modulo preferito era il 4-3-3 e prediligeva un calcio di tipo offensivo.

Prima di Udinese-Milan, Allegri era andato a trovarlo in ospedale: i due avevano un rapporto speciale. Oltre ad essere stato un suo giocatore a Pescara, l’attuale allenatore rossonero era stato un collaboratore tecnico di Galeone durante la sua ultima esperienza a Udine. Come vice c’era Michele Zanutta, altro ex calciatore di Galeone a Pescara, che ai tempi lasciò l’incarico di tecnico della Juniores della Sangiorgina, squadra della bassa friulana, per rispondere alla chiamata del suo “maestro”.