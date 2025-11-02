Fischia a San Siro, da non crederci: Sinner nel mirino prima di Milan-Roma

Ecco cosa è accaduto prima del calcio d’inizio della sfida di San Siro tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Gian Piero Gasperini

E’ iniziata tra i fischi la serata di San Siro che fra qualche minuto vedrà il Milan di Massimiliano Allegri sfidare la Roma di Gian Piero Gasperini. Nulla a che fare con il calcio, però.

Le contestazioni sono arrivate dalla Curva Nord, dove sono posizionati i sostenitori giallorossi. Ad essere preso di mira è stato Jannik Sinner. Il tennista italiano è tornato il numero uno al mondo dopo il trionfo al Paris Masters e il Milan ha deciso di celebrarlo, mostrando la sua foto nel maxischermo. Lo stadio ha ovviamente applaudito, i sostenitori della Roma, invece, hanno deciso di fischiare.

Sarà perché Sinner è un tifoso del Milan o sarà per altro? Ricordiamo che nei giorni scorsi sono state tantissime le polemiche attorno allo sportivo azzurro dopo il no alla Nazionale. Prima del calcio d’inizio da segnalare il minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Galeone, un maestro e un amico per Massimiliano Allegri, scomparso in giornata all’età di 84 anni.