Milan, blitz a Udine: non solo Solet nel mirino

Il Diavolo sfida le big del campionato italiano per un giocatore dei bianconeri: ecco di chi si tratta. Il punto della situazione

Tutti pazzi per il giocatore dell’Udinese. La squadra bianconera anche in questa stagione è riuscita ad attirare le attenzioni delle big per un suo talento. Non stiamo parlando di Solet, pronto a spiccare il volo tra gennaio e giugno. Il difensore francese sta continuando a far bene e i friulani sono pronti a cederlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Il calciatore ha dimostrato anche in queste prime dieci giornate di Serie A di valere una grande squadra. Ormai in pochi hanno dubbi. Tra i club che stanno seguendo con attenzione il difensore c’è anche il Milan, che come è noto è alla ricerca di un centrale che possa dare una mano a Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter. Il nome di Solet è cerchiato in rosso sul taccuino di Giorgio Furlani e Igli Tare, ma servirà battere una concorrenza davvero agguerrita.

Anche l’Inter, infatti, è sulle tracce del giocatore. I nerazzurri sono alla ricerca dei sostituti di de Vrij e Acerbi e Marotta ha sempre dimostrato di essere bravo a ‘pescare’ in Serie A. Attenzione, però, alla Premier League. L’Arsenal soprattutto è intenzionata a presentare un’offerta ai bianconeri.

Solet, però, non è il primo giocatore dell’Udinese sul taccuino del Milan. In questi ultimi giorni ha guadagnato terreno un altro elemento, che sta letteralmente facendo impazzire tutti.

Stiamo parlando Arthur Atta. Si tratta di un centrocampista classe 2003, nato a Rennes in Francia. In stagione le ha giocate tutte ed è riuscito a segnare un gol pesante a San Siro, contro l’Inter.

Da quel momento ha attirato le attenzioni proprio di tutte le squadre, ma non è certo il gol il suo pezzo forte. Atta è un centrocampista totale, che si sposa bene con qualsiasi calciatore a suo fianco. E’ arrivato il momento della maturazione e il prezzo appare destinato a schizzare alle stelle. Ecco perché serve fare in fretta.

Il Milan lo ha osservato anche in occasione di Udinese-Atalanta, ma su Atta c’è l’interesse della Juventus e del Napoli, oltre che del Tottenham. In Germania è, invece, il Borussia Dortmund che ci sta facendo un pensierino.