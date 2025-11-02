Milan-Roma formazioni ufficiali, le scelte definitive di Allegri

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, in programma questa sera e posticipo della nona giornata di Serie A. Le scelte di Allegri

Il Milan è pronto a scendere in campo per affrontare la Roma in questa decimas giornata di Serie A. I rossoneri sfidano la squadra che era prima in classifica prima di Napoli-Como; adesso gli azzurri sono avanti di un punto ma con una partita in più. I giallorossi sono la grande sorpresa di questo inizio di stagione con sette vittorie nelle nove partite di campionato giocate finora. Anche i rossoneri avevano iniziato con il piede giusto, ma nelle ultime tre partite c’è stato un brusco stop nel livello delle prestazioni (ma non hanno perso, e questa è l’unica buona notizia). Questa sera, di fronte ad oltre 75mila persone, l’occasione giusta per dimostrare un cambio di rotta.

Allegri recupera Leao che non è stato benissimo in settimana. A sorpresa c’è anche Tomori fra i convocati, ma non giocherà dal primo minuto (a differenza del portoghese): confermata quindi la presenza di De Winter a destra con Gabbia e Pavlovic a completare il trittico. Ricci a centrocampo ancora con Fofana e Modric, Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce. In attacco gioca per la prima volta titolare Christopher Nkunku al fianco di Leao: coppia inedita in questa stagione.

Milan-Roma, le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. All. Gian Piero Gasperini