Pagelle Milan Roma 1-0, i voti ai giocatori rossoneri: grazie Pavlovic, grazie Maignan

Serie A, Milan-Roma: cronaca, risultato finale e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita di campionato giocata a San Siro.

Dopo due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta, il Milan voleva tornare a vincere per agganciare l’Inter e la stessa Roma e per non perdere contatto dal capolista Napoli. Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, entrambi toccati dalla morte del loro “maestro” Giovanni Galeone, ci tenevano ad avere la meglio in questo big match di Serie A a San Siro.

Alla fine, è il Diavolo a gioire: risultato finale 1-0. Primo tempo quasi dominato dai giallorossi, ma è Strahinja Pavlovic a trovare il gol su perfetto assist di Rafa Leao. Nella ripresa meglio i rossoneri, ma gli ospiti hanno avuto la chance di pareggiare su calcio di rigore: Paulo Dybala si è fatto ipnotizzare da Mike Maignan.

Serie A, Milan-Roma: la cronaca del primo tempo

Al 1′ Roma subito vicino 1-0: Cristante dal limite dell’area calcia di piatto destro e manda il pallone di poco fuori alla sinistra di Maignan, che aveva fatto partire l’azione avversaria con un lancio sbagliato. Al 5′ gran palla di Soulé per Dybala, che dentro l’area non controlla bene e non riesce a calciare. Al 7′ El Aynaoui calcia di destro da fuori area, Maignan blocca il pallone in due tempi. Al 10′ bellissimo cross di Soulé, colpo di testa di uno smarcatissimo Ndicka, palla fuori. Solo Roma nell’avvio di partita, Milan passivo e impreciso palla al piede.

Al 15′ altra azione interessante dei giallorossi, Wesley arriva al tiro di sinistro dentro l’area, Maignan blocca la palla in due tempi. Al 18′ De Winter va completamente a vuoto su un cross, Dybala prende palla e calcia di esterno sinistro dentro l’area, pallone fuori. Altra occasione per la squadra di Gasperini. Un minuto dopo Wesley calcia di destro da fuori area, Maignan para facilmente. Al 25′ errore di Bartesaghi, che perde stupidamente palla, sugli sviluppi dell’azione El Aynaoui arriva al tiro senza centrare la porta.

Al 27′ prima vera sgasata di Leao, che dentro l’area non riesce né a tirare né a crossare, però guadagna comunque un corner. Purtroppo, Modric calcia troppo su Svilar, che blocca in presa alta. Sempre i giallorossi a fare la partita. Al 34′ ammonito El Aynaoui per trattenuta netta su Saelemaekers. Al 38′ corner di Modric, colpo di testa di Gabbia, palla fuori.

Al 39′ MILAN-ROMA 1-0, PAVLOVIC! Ripartenza rossonera, Saelemaekers serve Leao, che si invola verso l’area, entra dentro e poi serve bene Pavlovic, che di sinistro mette in rete! Al 44′ conclusione di prima intenzione di Nkunku, Svilar para in due tempi. Al 45′ rossoneri vicini al 2-0: Fofana spreca una grande occasione calciando fuori un pallone d’oro che gli aveva servito Bartesaghi. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo di Milan-Roma finisce 1-0. Decide un gol di Pavlovic su assist di Leao. Non una bella prestazione della squadra di Allegri, che col minimo sta ottenendo il massimo.

Milan-Roma: il racconto del secondo tempo

A inizio ripresa subito Milan pericoloso con un tiro al volo di destro di Ricci da fuori area, palla a lato non di molto. Al 47′ Fofana a botta sicura si fa respingere il tiro da Svilar, poco dopo bella palla di Modric per Leao, che dentro l’area si allunga la palla e favorisce l’intervento del portiere avversario. Al 49′ tiro potente di Leao col sinistro, Svilar bravo a deviare in corner. Al 50′ palo di Nkunku: da corner di Modric il pallone sbatte addosso all’ex Chelsea e finisce sul legno.

Al 51′ Gasperini reagisce mettendo Bailey e Pellegrini per Soulé e El Aynaoui. Un minuto dopo Ricci calcia di destro da fuori area trovando Svilar pronto alla parata. Al 56′ colpo di testa di Cristante da corner, palla fuori. Al 62′ cross di Wesley, la palla sbatte su Ricci e poi Maignan evita guai eventuali concedendo un corner sul quale la Roma non fa male. Un minuto dopo combinazione Dybala-Pellegrini, l’italiano calcia di destro senza potenza e senza angolare bene, Maignan para facilmente. Al 68′ miracolo di Hermoso sul tiro ravvicinato di Leao, occasione clamorosa per il Milan.

Al 74′ ammonito Wesley per fallo su Saelemaekers. Un minuto dopo ammonito anche Celik per fallo su Leao. Al 76′ Gasperini mette Dovbyk per Celik. Al 78′ cartellino giallo a Fofana per fallo su Pellegrini poco dopo l’area. All’80’ calcio di rigore concesso alla Roma: braccio di Fofana sulla punizione di Pellegrini. Ma Maignan para il rigore a Dybala all’82’! L’ex Juventus calcia alla sinistra di Mike, che come un gatto si tuffa e mette la palla in corner. All’84’ Allegri mette Loftus-Cheek per Nkunku. Gasperini invece inserisce Tsimikas e Baldanzi per Hermoso e Dybala.

All’87’ Saelemaekers esce, entra Athekame. Nel terzo minuto di recupero Ndicka di testa mette fuori sul cross di Wesley. Leao è rimasto a terra per crampi al polpaccio sinistro. Allegri toglie Leao e mette Tomori. Dopo 6 minuti di recupero Milan-Roma finisce 1-0! Decide Pavlovic.

Voti e pagelle della squadra di Allegri

Maignan 7

De Winter 5,5

Gabbia 6

Pavlovic 7

Saelemaekers 6,5 (Athekame sv)

Fofana 5

Modric 6

Ricci 6

Bartesaghi 6

Leao 6,5 (Tomori sv)

Nkunku 5 (Loftus-Cheek sv)

Allegri 6

La nuova classifica della Serie A