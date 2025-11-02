Home » Calciomercato Milan » Milan, un ragazzo francese di 18 anni potrebbe sostituire Gimenez

Milan, un ragazzo francese di 18 anni potrebbe sostituire Gimenez

di

Gimenez continua a fare grande fatica a si cerca un nuovo centravanti per gennaio: la soluzione potrebbe essere un ragazzo di 18 anni

Gimenez applaude
Gimenez via a gennaio (ANSA) – MilanLive.it

Il Milan non è soddisfatto del rendimento fino ad oggi di Santiago Gimenez, ancora a secco di gol in questo campionato e con una sola rete segnata in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà contro la Roma non per scelta tecnica ma per l’infortunio che ha avuto durante la settimana: non è stato nemmeno convocato. Un’assenza che è un’occasione per testare nuove soluzioni offensive. E infatti Allegri dovrebbe schierare un attacco inedito per affrontare la capolista: Rafael Leao, nonostante il problemino all’anca e la prova opaca di Bergamo, al fianco di Christopher Nkunku, alla ricerca di uno spazio in questo Milan. A gennaio però è molto probabile che la società intervenga sul mercato per trovare una soluzione, soprattutto se Gimenez dovesse continuare a fare così tanta fatica. Artem Dovbyk, avversario questa sera, continua ad essere un’idea, così come anche altri nomi: Panichelli e Zirkzee, ad esempio. Ma fra questi potrebbe spuntarla un ragazzo di 18 anni proveniente dalla Ligue 1 e del quale si parla un gran bene.

Chi è Kader Meité, l’attaccante del Rennes: ruolo e caratteristiche

Sul taccuino di Igli Tare, probabilmente consigliato anche da Geoffrey Moncada, sempre molto attento al mercato francese, ci è finito anche Kader Meité del Rennes. Classe 2007, si è messo in luce in questa stagione con nove presenze nel massimo campionato francese e anche un gol segnato (e anche un assist nella stessa partita) al Lione di Paulo Fonseca.

Tare in primo piano
Tare pensa a Kader Meite (ANSA) – MilanLive.it

Un attaccante di grande statura fisica (nelle giovanili ha segnato tantissimi gol di testa) ma molto abile anche con la palla fra i piedi e nel dribbling stretto e lungo. Non è un caso che il suo nome sia finito nel mirino di tutte le big d’Europa, in particolar modo del solito Chelsea, che ha sempre grande attenzione per i giovani talenti che si mettono in luce nei massimi campionati europei. Anche il Milan è fra le squadre interessate, consapevole però che per acquistarlo ci vorrà un investimento importante: il Rennes al momento spara altissimo perché sa di avere fra le mani un potenziale tecnico e quindi economico davvero molto alto. E

sarà quindi difficile strappare un prezzo adeguato a gennaio. Più probabile che i rossoneri francesi aspettino il termine della stagione per poter alzare la posta, a meno che in inverno il Chelsea non decida di assecondare qualsiasi tipo di richiesta. Tare segue gli sviluppi con attenzione, intanto Meité continua il suo ottimo percorso in Ligue 1 e si candida ad essere il possibile sostituto di Gimenez al Milan (che potrebbe finanziare l’acquisto con la cessione).

Gestione cookie