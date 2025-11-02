Milan, un ragazzo francese di 18 anni potrebbe sostituire Gimenez

Gimenez continua a fare grande fatica a si cerca un nuovo centravanti per gennaio: la soluzione potrebbe essere un ragazzo di 18 anni

Il Milan non è soddisfatto del rendimento fino ad oggi di Santiago Gimenez, ancora a secco di gol in questo campionato e con una sola rete segnata in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà contro la Roma non per scelta tecnica ma per l’infortunio che ha avuto durante la settimana: non è stato nemmeno convocato. Un’assenza che è un’occasione per testare nuove soluzioni offensive. E infatti Allegri dovrebbe schierare un attacco inedito per affrontare la capolista: Rafael Leao, nonostante il problemino all’anca e la prova opaca di Bergamo, al fianco di Christopher Nkunku, alla ricerca di uno spazio in questo Milan. A gennaio però è molto probabile che la società intervenga sul mercato per trovare una soluzione, soprattutto se Gimenez dovesse continuare a fare così tanta fatica. Artem Dovbyk, avversario questa sera, continua ad essere un’idea, così come anche altri nomi: Panichelli e Zirkzee, ad esempio. Ma fra questi potrebbe spuntarla un ragazzo di 18 anni proveniente dalla Ligue 1 e del quale si parla un gran bene.

Chi è Kader Meité, l’attaccante del Rennes: ruolo e caratteristiche

Sul taccuino di Igli Tare, probabilmente consigliato anche da Geoffrey Moncada, sempre molto attento al mercato francese, ci è finito anche Kader Meité del Rennes. Classe 2007, si è messo in luce in questa stagione con nove presenze nel massimo campionato francese e anche un gol segnato (e anche un assist nella stessa partita) al Lione di Paulo Fonseca.

Un attaccante di grande statura fisica (nelle giovanili ha segnato tantissimi gol di testa) ma molto abile anche con la palla fra i piedi e nel dribbling stretto e lungo. Non è un caso che il suo nome sia finito nel mirino di tutte le big d’Europa, in particolar modo del solito Chelsea, che ha sempre grande attenzione per i giovani talenti che si mettono in luce nei massimi campionati europei. Anche il Milan è fra le squadre interessate, consapevole però che per acquistarlo ci vorrà un investimento importante: il Rennes al momento spara altissimo perché sa di avere fra le mani un potenziale tecnico e quindi economico davvero molto alto. E

sarà quindi difficile strappare un prezzo adeguato a gennaio. Più probabile che i rossoneri francesi aspettino il termine della stagione per poter alzare la posta, a meno che in inverno il Chelsea non decida di assecondare qualsiasi tipo di richiesta. Tare segue gli sviluppi con attenzione, intanto Meité continua il suo ottimo percorso in Ligue 1 e si candida ad essere il possibile sostituto di Gimenez al Milan (che potrebbe finanziare l’acquisto con la cessione).