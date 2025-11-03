Addio Roma, ha convinto tutti: colpo a zero per il Milan

Il giocatore ieri sera a San Siro è piaciuto tanto alla dirigenza rossonera. Il suo contratto scade fra meno di un anno

Stanno ancora festeggiando i tifosi del Milan dopo il successo contro la Roma. Un successo davvero prezioso per il Diavolo, che ha saputo soffrire e stringere i denti per tutto il primo tempo. Gli avversari per oltre mezzora si sono mostrati nettamente superiori, tenendo il pallino del gioco.

Così Dybala e Ndicka sono andati vicini al gol del vantaggio. Poi, però, ci ha pensato Pavlovic a sbloccare la partita. Fofana, qualche secondo dopo ha sfiorato il raddoppio. La palla è uscita da pochissimo, facendo disperare il popolo rossonero, che ha imprecato più di una volta ad inizio ripresa, quando il Milan ha legittimato il vantaggio, andando più volte ad un passo dal gol.

Un po’ di sfortuna e di imprecisione, oltre ad un ottimo Svilar, hanno impedito al Diavolo di andare sul 2 a 0. Così l’argentino, ex Juve e Palermo, ha avuto l’occasione più ghiotta per pareggiare la gara, ma Mike Maignan gli ha detto no dal dischetto. La sfida di San Siro, valevole per la decima giornata di Serie A, è stata davvero ricca di emozioni.

Milan-Roma, Allegri dice sì a Celik

I giocatori che hanno fatto bene sono stati tanti e tra questi c’è anche Celik. Il turco sta vivendo una stagione davvero positiva. Dalle critiche delle scorse stagioni è passato agli applausi da parte di una tifoseria che avrebbe voluto scaricarlo.

Ora, il vento è cambiato e i giallorossi vorrebbero tenerselo stretto. Per Gian Piero Gasperini, d’altronde, è una pedina fondamentale: lo ha impiegato sia come quinto a tutta fascia, sia da braccetto di destra di una difesa a tre e i risultati sono stati sempre ottimi.

Celik si è dunque preso la Roma, che vorrebbe blindarlo per non perderlo a zero. Il contratto del turco – lo ricordiamo – scade il 30 giugno 2026, fra meno di un anno. Senza rinnovo, a febbraio può firmare già per una nuova squadra. In questi giorni in Turchia hanno parlato di un interessamento da parte del Real Madrid, ma il calciatore piace soprattutto in Serie A. Ci sta pensando l’Inter di Beppe Marotta e come detto il Milan di Igli Tare e Giorgio Furlani. Piace tanto a Massimiliano Allegri che lo ritiene una pedina duttile.