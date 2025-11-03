Che sorpresa, una leggenda del Milan sta per tornare: accordo a un passo

Un grande ex calciatore rossonero è a un passo dal ritorno nel mondo del calcio: la notizia è stata improvvisa e sorprendente.

È inizio novembre e alcune squadre hanno già iniziato a valutare la possibilità di cambiare allenatore. Qualcuna ha già provveduto a esonerare il tecnico che aveva iniziato la stagione, altre sembrano prossime a prendere questo tipo di decisione.

Tra le società che stanno pensando di cambiare la guida tecnica c’è lo Spezia, che non ha iniziato bene nella Serie B 2025/2026 e che attualmente occupa la penultima posizione della classifica. Nella scorsa giornata ha subito una sconfitta sul campo del Monza. Finora ha conquistato 7 punti in 11 turni di campionato: 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. La panchina di Luca D’Angelo traballa.

Serie B, D’Angelo verso l’esonero: un ex Milan per sostituirlo

La situazione è complicata ed è normale che il club ligure stia valutando la possibilità di licenziare l’attuale allenatore e di assumerne uno nuovo. Se in un primo momento sembrava che D’Angelo dovesse avere un’ultima chance nel match di venerdì contro il Bari, nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede un’altra opzione.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto ha rivelato che Roberto Donadoni è a un passo dalla panchina dello Spezia. Il 62enne bergamasco non allena dal 2020, quando fu esonerato dallo Shenzhen FC in Cina. La società ligure ha valutato anche altri profili, ma è quello dell’ex calciatore di Atalanta, Milan, New York Metrostars e Al Ittihad quello che ha convinto maggiormente.

Donadoni da allenatore ha guidato i seguenti club Lecco, Livorno, Genoa, Napoli, Parma, Bologna e Shenzen. Ha avuto anche un’esperienza da commissario tecnico dell’Italia tra il 2006 e il 2008. Fu chiamato a sostituire Marcello Lippi, ct che aveva vinto il Mondiale in Germania. Si qualificò all’Europeo 2008, dove venne eliminato dalla Spagna ai rigori nei Quarti di Finale.

Donadoni non è mai riuscito a coronare il sogno di allenare al Milan, squadra nella quale ha militato da calciatore tra il 1986 e il 1999. 390 presenze, 23 gol, 57 assist e 15 trofei alzati.