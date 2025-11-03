Dal Qatar al Milan, colpo a sorpresa per gennaio: Ibrahimovic decisivo

L’idea potrebbe partire da Ibrahimovic: il dirigente di RedBird potrebbe spingere per l’arrivo di un suo amico al Milan dal Qatar

Mentre il Milan è tornato alla vittoria contro la Roma con anche una prestazione convincente, esclusi i primi trenta minuti di gara, la società ragiona sulle prossime mosse di mercato in vista di gennaio. La sensazione è che a questa squadra possa bastare davvero poco per alzare il livello e diventare la principale candidata alla vittoria dello Scudetto. La rosa del Milan è già forte e con tantissime soluzioni, basti pensare al fatto che Allegri riesce a schierare una formazione di alto profilo nonostante le assenze di Rabiot, Pulisic, Estupinan e Tomori. Con qualche acquisto mirato durante la sessione invernale, si può ancora migliorare e, a quel punto, non avere più alcuna scusa per non puntare all’obiettivo massimo. I tifosi spingono per l’acquisto di un centravanti visto che Gimenez, out ieri per infortunio, non ha ancora segnato e che Nkunku non è un attaccante puro ma una seconda punta. Necessario anche un rinforzo in difesa, ma occhio ad una interessante possibilità per il centrocampo.

Vuole tornare in Italia: il Milan ci pensa

In queste ore infatti, un po’ a sorpresa, è tornato al centro dei discorsi di mercato Marco Verratti. Da un paio di anni, dopo l’addio a Psg, è andato in Qatar e ha cambiato già due squadre. Di recente in un’intervista ha detto di stare molto bene e che sta vivendo un’esperienza molto positiva, diversa dal calcio europeo ma comunque competitiva. Nelle ultime ore, però, si sta parlando di un possibile approdo in Serie A.

Sembra assurdo ma è vero: Verratti non ha mai giocato nel massimo campionato italiano. Dopo la splendida e indimenticabile stagione col Pescara in Serie B con Zeman, Immobile e Insigne, passò subito al Psg per 12 milioni e lì è rimasto per dieci anni. Dopodiché, scaduto il contratto coi parigini, ha scelto di andare in Qatar. Nel frattempo ha comprato quote del Pescara, la squadra del suo cuore, e si è già quindi creato il lavoro post carriera. Una carriera però che non è finita ancora. A 32 anni, ha ancora diversi anni davanti a sé e anche la volontà di fare finalmente il suo debutto in Serie A.

Alcuni intermediari lo hanno proposto a diverse squadre italiane fra cui la Juventus. Non ci sono indiscrezioni sul Milan ma chissà che il suo grande amico Ibrahimovic, col quale ha stretto un ottimo rapporto ai tempi del Psg, non ci stia facendo un pensierino già per gennaio per una ulteriore opzione a centrocampo. Verratti è uno dei migliori giocatori italiani degli ultimi tempi e, se a posto dal punto di vista fisico, potrebbe essere un valore aggiunto importante.