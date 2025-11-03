Milan, Allegri cambia ancora: un nuovo attacco per il Parma

Le ultimissime notizie dopo il successo contro la Roma. Ecco i piani del tecnico livornese per la sfida al Tardini

E’ stata una notte lunga per i tifosi del Milan, che hanno festeggiato la preziosa vittoria contro la Roma. Una vittoria che rilancia il Diavolo dopo due pareggi contro il Pisa e l’Atalanta. Ora la vetta è lì ad un solo punto e il popolo rossonero è tornato così a credere nuovamente nello Scudetto.

Ancora per qualche giornata si vivrà in un’altalena di emozioni: è presto, d’altronde, per capire quali saranno le squadre che lotteranno davvero per il titolo. Oggi le big, ta alti e bassi, sono distanziate di pochi punti e il Milan di Massimiliano Allegri c’è.

Milan, emergenza finita: a Parma con Pulisic

C’è nonostante l’emergenza che ha ridotto all’osso l’organico per diversi match. Un’emergenza, che però sta per finire. Contro il Parma, il tecnico livornese spera di avere a disposizione tutta La Rosa. Così è pronto a cambiare nuovamente, soprattutto in attacco.

La coppia formata di Christopher Nkunku e Rafa Leao non ha convinto e Christian Pulisic si candida a prendersi una maglia da titolare. Era stato Allegri, alla vigilia del match contro la Roma, ad annunciare il recupero dell’americano. Saranno ovviamente i prossimi allenamenti a dirci se potrà scendere in campo dall’inizio o se sarà meglio farlo partire dalla panchina.

L’americano è dunque atteso in gruppo, poi sarà la volta di Adrien Rabiot. Sul centrocampista ci sono meno certezze. Di sicuro – se dovesse recuperare – non sarà per giocare dall’inizio. Sia per il francese che per l’ex Chelsea si è messa in moto la diplomazia per fare in modo che vengano convocati. Il Milan non la prenderebbe certo bene dopo avere avuto entrambi fuori per un mese, ma è pronto a questa evenienza.

Chi il gruppo lo ha già ritrovato è Ardon Jashari, che ieri si è riscaldato per qualche minuto, ma Allegri non ha voluto gettarlo nella mischia. Chissà se ci sarà spazio per lui a Parma. Avrà un minutaggio maggiore, di certo, Ruben Loftus-Cheek che ha atteso parecchio a bordo campo prima di fare il suo ingresso in campo. Per sabato, Allegri rischia di avere l’imbarazzo della scelta, visto che anche Santiago Gimenez è pronto a tornare in gruppo. L’emergenza, dunque, si appresta a finire.