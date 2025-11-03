Milan-Newcastle, asse caldo: Tomori raggiunge Thiaw con lo scambio

Le ultime notizie di calciomercato. I rossoneri tornano a lavorare con i Magpies. Ecco cosa sta bollendo in pentola

Prima Sandro Tonali, poi Malick Thiaw. Il Milan e il Newcastle negli ultimi anni hanno portato a termine due affari importanti, che hanno migliorato la rosa dei Magpies e riempito di soldi le casse del Diavolo. I rapporti tra i club sono ovviamente ottimi e ben presto potrebbero tornare a sedersi attorno ad un tavolo per altre trattative.

Il club inglese sta, d’altronde, continuando a monitorare con attenzione le partite della squadra rossonera e non mancano i calciatori osservati. Tra questi c’è di certo Samuele Ricci, che al momento però non è considerato tra i cedibili dal Milan. Ci sarebbe, poi, un altro centrocampista, che però non ha avuto ancora modo di mettersi in mostra.

Stiamo parlando di Ardon Jashari, che il Newcastle aveva adocchiato già quando giocava per il Club Brugge. Servirà tempo anche per lui. Ovviamente. Di certo, non è il momento per pensare ad una sua cessione. Il Milan ci crede tantissimo e ha voglia di goderselo in pieno.

Milan-Newcastle, scambio in vista: il punto della situazione

L’elenco dei giocatori che piacciono ai Magpies è davvero lungo. Tra questi ci sono anche Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.

D’altronde non è la prima volta che i due calciatori inglesi finiscono in orbita Newcastle. Ora, però, potrebbe essere arrivato il momento per lasciare il Diavolo. Il motivo è presto spiegato: sia il difensore centrale che il centrocampista hanno un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, fra poco più di un anno e mezzo.

E’ evidente che senza rinnovo, l’addio sarebbe praticamente certo. Il Milan non ha alcuna intenzione di perdere i propri giocatori a zero ed è intenzionato a monetizzare. In queste settimane si è parlato tanto di un possibile prolungamento di Tomori, ma al momento nessuna notizia ufficiale.

Tutto tace, invece, per Loftus-Cheek, che con il ritorno in Nazionale è finito nuovamente nel mirino delle grandi di Inghilterra. Entrambi potrebbero diventare pedina di scambio con il Newcastle, che può mettere sul piatto il cartellino di Sven Botman.

L’olandese, vecchio pallino di Geoffrey Moncada, ha anche lui un contratto in scadenza nel 2027. Ecco perché l’affare può decollare.. Ma su Botman si registra l’interesse anche dell’Arsenal.