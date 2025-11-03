Milan, non è più intoccabile: Allegri pronto a cambiare il centrocampo

Fino ad ora è stato titolare indiscusso, ma adesso non è più intoccabile: Allegri ha la possibilità di cambiare il centrocampo

Milan-Roma è stata una partita molto importante per i rossoneri. Che hanno ritrovato i tre punti, ma soprattutto la prestazione. Se escludiamo i primi trenta minuti, durante i quali la squadra di Gasperini è stata nettamente superiore per qualità del gioco e per opportunità create, gli uomini di Allegri hanno meritato di vincere e, anzi, avrebbero potuto segnare molti più gol. Un po’ per imprecisione, un po’ per la bravura di Svilar, il risultato è rimasto di uno a zero. Ma basta e avanza per riportare i tre punti a Milanello dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta. In tutto ciò, il Milan ha vinto senza Tomori, Rabiot, Pulisic ed Estupinan, ma con in campo uno straordinario Saelemaekers, imprescindibile ormai come Modric e come Pulisic. C’è un giocatore, finora titolare indiscusso, che invece potrebbe perdere il posto nelle prossime gare, soprattutto dopo il rientro, che potrebbe avvenire già col Parma, di Adrien Rabiot.

Nuove soluzioni a centrocampo: ora Fofana rischia il posto

Il giocatore maggiormente in difficoltà ieri è stato Youssouf Fofana, autore di una serie di errori da matita rossa come per la punizione e il rigore procurati che per poco non hanno permesso alla Roma di segnare. Ma oltre a questi due episodi, il francese ha avuto grandi difficoltà in generale: nella gestione nella palla, nel vincere i duelli, nelle scelte.

Nel frattempo, come detto, Rabiot si avvicina al rientro, e questo rischia di rimescolare un po’ le carte e convincere Allegri a cambiare qualcosa proprio a metà campo. Fofana ha le caratteristiche che piacciono da sempre all’allenatore, ma il rendimento non è sufficiente per giustificare la sua presenza in campo sempre e comunque, soprattutto con un Samuele Ricci in crescita (buona prova anche ieri) e con il ritorno anche di Ardon Jashari. L’ex Torino e l’ex Club Brugge sono due armi in più che si aggiungono e che rischiano di mettere fortemente in discussione la titolarità di Fofana, se dovesse continuare con le stesse difficoltà delle ultime gare. Jashari o Ricci, con Modric e Rabiot, aumenterebbero il livello tecnico del centrocampo e garantirebbero maggiori soluzioni di gioco. Fofana resta un elemento molto utile soprattutto per la fase di non possesso e per le buone doti nella prima pressione, ma su questi aspetti anche gli altri possono migliorare.