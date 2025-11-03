Milan-Roma, il gesto di Allegri in panchina che nessuno ha visto: è stato decisivo (FOTO)

Si è parlato poco del gesto di Allegri a metà del secondo tempo di Milan-Roma, è stato molto importante. Tutti i dettagli

Dopo due pareggi di fila contro Pisa e Atalanta, il Milan è tornato a vincere e a convincere. Esclusi i primi trenta minuti della gara, i rossoneri sono riusciti finalmente a fare una buona partita contro la Roma dopo un periodo molto negativo dal punto di vista della prestazione. Dal gol di Pavlovic in poi, infatti, la squadra di Allegri avrebbe meritato di fare almeno altre due reti; al tempo stesso, non ha concesso grosse occasioni ai giallorossi, a parte il calcio di rigore di Dybala parato da Mike Maignan.

Il Milan agguanta quindi proprio la Roma in classifica ed è, insieme ai giallorossi e all’Inter, che hanno vinto per 2-1 a Verona, ad un solo punto dal Napoli capolista. Con un solo impegno da giocare, e con una rosa di primissimo livello, Allegri deve puntare a vincere lo Scudetto: è un’occasione unica, e lui con il suo stipendio da 6 milioni a stagione deve essere il valore aggiunto che serve, come lo è stato fino ad oggi. A proposito di Allegri: in una fase concitata della partita, il suo gesto è stato fondamentale.

Saelemaekers pronto a reagire: interviene Allegri

Per Max era una serata speciale e, da un certo punto di vista, difficile. Poche ore prima di Milan-Roma, infatti, è arrivata la notizia della scomparsa di Galeone, il suo maestro. Visibilmente commosso durante il minuto di raccoglimento, l’allenatore ha provato a concentrarsi sulla gara ed è stato importante con un paio di mosse importanti: tattiche sì, ma anche di gestione.

Ad esempio, ad un certo punto del primo tempo, il Milan ha rispolverato quel 4-4-2 che avevamo visti per diversi tratti delle primissime partite fra Pre Season e campionato. In questo modo, i rossoneri hanno coperto meglio le ampiezze, lì dove Celik e Wesley stavano mettendo in grossa difficoltà la retroguardia rossonera. Un’altra mossa è stata, invece, l’abbraccio ad Alexis Saelemaekers verso la metà del secondo tempo. Il belga è stato assolutamente il migliore in campo anche stavolta ma è parso un po’ nervoso e particolarmente provocatorio contro la sua ex squadra.

Con Wesley si è creato un vero e proprio duello tecnico e di nervi. Dopo un intervento duro del brasiliano, Alexis stava per reagire prima che arrivassero i compagni di squadra a calmarlo: prima Gabbia e poi, appunto, Allegri, che lo ha preso con sé, lo ha abbracciato e ha provato a calmare gli animi anche insieme a Dybala, ex giocatore di Max ai tempi della Juve. Un’immagine molto bella che tutti hanno notato.