@ML – Tutti pazzi per Pavlovic: “E’ meglio di Bastoni”

Il difensore serbo ha conquistato davvero tutti. Da braccetto sinistro non ha sbagliato una partita e nessuno ha più dubbi su di lui

Tutti pazzi per Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è stato ancora una volta uno dei grandi protagonisti della serata. E’ stato il classe 2001, infatti, a segnare il gol della vittoria, sfruttando in pieno un assist di Rafa Leao. Un movimento da vero bomber per il calciatore, che dopo essersi fatto tutto il campo, ha fatto i passi giusti per ricevere il pallone dal compagno portoghese.

Pavlovic ha così potuto esultare, portando la sfera dentro la maglia e un pollice in bocca. Evidentemente per il difensore tutto va davvero a meraviglia, non solo dentro al terreno di gioco. In campo è chiaramente un momento magico per un giocatore che il Milan aveva provato a vendere nelle ultime sessioni di mercato.

Oggi è tutto cambiato. Pavlovic è diventato presto un titolare inamovibile. Allegri ci ha messo poco ad affidargli il ruolo di braccetto sinistro, un ruolo che gli calza davvero a pennello. Il serbo lo interpreta così nel migliore dei modi grazie alla sua fisicità, velocità e aggressività.

Milan, Pavlovic meglio di Bastoni: gol e assist per il serbo

In Serie A le ha giocate tutte, facendo spesso la differenza e non solo in fase difensiva. Ha trovato la via del gol all’esordio contro la Cremonese, ma è risultato decisivo anche nei match contro il Napoli, con una cavalcata pazzesca, degna del miglior Theo Hernandez, prima della rete di domenica sera.

Per le statistiche c’è da segnalare anche un assist per il secondo gol di Leao contro la Fiorentina. Ma il dato più interessante è forse quello delle ammonizioni. Al momento il giocatore, infatti, è a quota zero, Non certo un dettaglio per un difensore. Fin qui Pavlovic ha disputato una stagione praticamente perfetta, ma i margini di crescita sono ancora tantissimi.

Massimiliano Allegri non ha alcun dubbio in merito ed è pronto a scommettere su di lui. Ora lo stanno facendo anche quei tifosi scettici, che fino a poco tempo fa lo volevano fuori. Oggi nessuni ci pensa. Anzi, c’è chi sostiene che non ci sia un braccetto mancino più forte, in questo momento in Serie A.

Se stasera qualcuno mi chiedesse di scegliere tra #Pavlovic e #Bastoni, io non avrei alcun dubbio!!!

🇷🇸🔴⚫️ pic.twitter.com/H43AMT1Rbk — Martin Sartorio (@MartinSa1988) November 2, 2025

Strahinja Pavlovic, dunque, meglio di Alessandro Bastoni: solo provocazione o c’è davvero qualcosa di vero?