Allegri lo recupera per Parma: le ultimissime da Milanello

Il punto della situazione in vista della sfida di sabato contro i gialloblu. Il tecnico livornese è tornato al centro sportivo di Carnago

Il Milan di Massimiliano Allegri è tornato ad allenarsi a Milanello. Dopo un giorno di libertà, concesso alla squadra, il tecnico livornese è pronto a preparare la sfida contro il Parma. I rossoneri sono reduci dall’importante successo con la Roma, arrivato nonostante un’importante emergenza.

Contro i giallorossi, d’altronde, mancavano Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Santiago Gimenez. In panchina si sono seduti, però, Ardon Jashari e Fikayo Tomori, che sembravano dover dare forfait. L’obiettivo adesso è quello di riavere tutti a disposizione per il match valevole per l’undicesima giornata di Serie A.

Le attenzioni, ovviamente, sono puntate soprattutto sull’attaccante americano. Il giocatore sta bene: è stato Massimiliano Allegri ad annunciare il suo recupero prima di Parma. Oggi così è pronto a tornare a lavorare in gruppo per mettersi a disposizione del mister.

Milan, non solo Pulisic: il punto da Milanello

Toccherà, chiaramente, poi, al livornese decidere se farlo partire dall’inizio o dalla panchina. Ma avere Pulisic a disposizione fa dormire sonni più tranquilli a tutti.

Sarebbe meglio avere anche Adrien Rabiot. Sul francese non ci sono ancora certezze, ma ieri era a Milanello per provare a recuperare. La settimana scorsa l’ha chiusa allenandosi sul campo: ciò significa che il prossimo passo sarà quello del rientro in gruppo.

Sia Chris Pulisic che Adrien Rabiot, dunque, sono pronti a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, ma andranno poi gestiti per non rischiare di perderli ancora. La diplomazia rossonera è così a lavoro per cercare di tenerli a Milanello nel corso della pausa per le nazionali.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito. Allegri, alla vigilia del match contro la Roma, non ha escluso che entrambi vengano convocati rispettivamente dagli Stati Uniti e dalla Francia. Forse il dubbio maggiore, però, è legato a Santiago Gimenez, che ha saltato la Roma per un problema alla caviglia.

Un guaio che lo sta condizionando da qualche settimana. Non è da escludere che il giocatore salti la chiamata del suo Messico per recuperare al 100%. Il Diavolo e i suoi tifosi non vogliono più vivere una settimana di apprensione come quella dell’ultima pausa per le nazionali. Al rientro c’è un derby da giocare e Allegri vorrebbe affrontarlo con i tuoi i suoi uomini a disposizione.