Dal gol all’Inter al Milan: Tare stregato dal giovane attaccante

Le ultimissime sul mercato rossonero in vista di gennaio, quando sarà possibile acquistare nuovi giocatori: il punto della situazione

Fra un paio di mesi il calciomercato riaprirà i battenti. Anche il Milan vorrà farsi trovato pronto per migliorare una rosa che presenta alcune lacune. Non è un segreto d’altronde che Massimiliano Allegri sarebbe ben felice di accogliere un nuovo attaccante.

Le difficoltà di Santi Gimenez e Christopher Nkunku hanno fatto emergere ancor di più l’esigenza di un centravanti che sappia fare i gol sporchi. Trovare un bomber nel mese di gennaio, però, non è certo facile: il Diavolo non ha alcuna intenzione di sbagliare ancora un investimento così importante.

Durante il calciomercato di gennaio potrebbe così arrivare un’occasione, magari in prestito con diritto di riscatto, o si potrà decidere di investire su un giovane cifre non certo elevate. Igli Tare e Giorgio Furlani sono a lavoro per capire come poter accontentare Massimiliano Allegri che abbraccerebbe ben volentieri anche un difensore centrale esperto, che possa dare una mano al reparto attuale, formato da Pavlovic, Tomori, Gabbia e De Winter, oltre al giovanissimo Odogu che non ha praticamente mai trovato spazio.

Missione Milan: occhi puntati su Giovane

La dirigenza rossonera pensa così al mercato dei giovani. Geoffrey Moncada, che è tornato sui campi di tutto il mondo, qualche giorno fa è stato avvistato dalle parti di Como per ammirare da vicino le prestazioni dei tanti calciatori del Verona, impegnati contro gli uomini di Cesc Fabregas.

Il nome cerchiato in rosso, per l’occasione, era quello di Giovane. Il brasiliano, che compirà 22 anni il prossimo 24 novembre, qualche giorno dopo, poi, è riuscito a trovare la prima rete in Serie A, battendo Sommer, con un gran tiro. In precedenza, il calciatore brasiliano si era sono protagonista con tre assist, due nel pareggio contro il Cagliari, e uno all’esordio contro l’Udinese.

Giovane ha già gli occhi delle grandi del calcio italiano addosso. Il Milan, così come l’Inter e il Napoli, farà osservare il giocatore in altre circostanze. Il Verona è consapevole di avere tra le mani un gioiello che ben presto potrà valere tanti soldi e solo in caso di posizione tranquilla a gennaio, se ne priverà durante il mercato invernale. Ma il destino di Giovane è già segnato.