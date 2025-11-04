Esonero Pioli, è arrivata l’ufficialità: nome clamoroso per sostituirlo

Arriva la decisione ufficiale della Fiorentina su Stefano Pioli: scelta inevitabile, adesso si cerca un sostituto.

La pazienza di Rocco Commisso è terminata. Dopo giorni di trattative e tensioni interne, la Fiorentina ha ufficializzato l’esonero di Stefano Pioli, chiudendo un rapporto ormai logorato dai risultati negativi e da uno scontro frontale sulle modalità dell’addio. La sconfitta con il Lecce ha segnato il punto di non ritorno, ma l’accordo tra le parti si è rivelato più difficile del previsto, con il tecnico deciso a non dimettersi e il club irritato dalla sua fermezza.

La decisione della Fiorentina

Il tecnico emiliano, legato da un contratto fino al 2028 da 3 milioni di euro netti a stagione, ha rifiutato la proposta di buonuscita avanzata dalla società, pari a un solo anno di stipendio. Da qui è iniziato un lungo braccio di ferro, proseguito fino alla mattinata di martedì. Commisso, collegato dagli Stati Uniti, ha dato l’ok definitivo all’esonero, ponendo fine a una situazione di stallo che rischiava di pesare anche sul gruppo squadra. Nelle ore precedenti, Pioli aveva comunque diretto l’allenamento di scarico in vista della Conference League contro il Mainz, segno della confusione generale attorno alla sua posizione.

Chi sostituisce Pioli

Con una nota ufficiale, la società ha comunicato la separazione: «Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. La guida tecnica della Prima Squadra è stata temporaneamente affidata a Mister Daniele Galloppa». Galloppa, ex centrocampista viola e allenatore della Primavera, guiderà la squadra in attesa di una decisione definitiva. Intanto la dirigenza lavora già al futuro: Roberto D’Aversa è in pole per la panchina, seguito da Paolo Vanoli, Alessandro Nesta, Daniele De Rossi e anche clamorosamente Giuseppe Iachini.