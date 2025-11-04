Flop in Premier, l’agente apre all’addio dell’attaccante: occasione in prestito per il Milan

Un centravanti già accostato al club rossonero vorrebbe cambiare squadra nel calciomercato invernale: il suo procuratore apre all’addio.

Il rendimento di Santiago Gimenez è sotto esame in casa Milan. Finora, il nazionale messicano non ha soddisfatto le aspettative: 0 gol in Serie A, 1 in Coppa Italia. Massimiliano Allegri ha più volte elogiato il lavoro che fa per la squadra, però non basta: servono anche i gol.

A volte non ha ricevuto palloni da tramutare in gol, altre volte ci sono stati suoi errori. Contro Cremonese e Lecce gli sono state annullate due reti per fuorigioco, inoltre vanno considerati i tre pali colpiti. Un mix di fattori hanno portato alla situazione attuale e l’ex Feyenoord deve reagire per evitare che il club rossonero possa metterlo sul mercato a gennaio per ingaggiare un nuovo centravanti. Ci sono già rumors su dei possibili nuovi contatti con la Roma per uno scambio con Artem Dovbyk, già avvenuti a fine agosto-inizio settembre senza poi arrivare a un accordo. Anche l’ucraino (2 gol in Serie A) non sta facendo faville.

Calciomercato Milan, un ritorno di fiamma per rinforzare l’attacco?

Non bisogna aspettarsi grandi investimenti nella sessione invernale del calciomercato. Igli Tare, Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic valuteranno innanzitutto le occasioni a costi contenuti.

Tra le occasioni potrebbe esserci Niclas Fullkrug, 32enne tedesco in forza al West Ham. Era già stato accostato al Milan nel mercato estivo 2023, quando poi arrivarono Alvaro Morata e Tammy Abraham. Lui, invece, si trasferì a Londra perché gli Hammers offrirono la bellezza di 27 milioni di euro al Borussia Dortmund. In questa stagione 7 presenze e 0 gol, ha saltato le ultime tre partite di Premier League a causa di un infortunio muscolare.

In generale, non ha impressionato da quando gioca nel West Ham: 3 gol e 2 assist in 27 presenze. Nella prima stagione in Inghilterra ha avuto alcuni infortuni che lo hanno limitato e anche adesso è alle prese con dei problemi fisici. Forse non è la scelta migliore per l’attacco del Milan, bisognoso di qualcuno di affidabile sotto ogni punto di vista.

Ad ogni modo, il suo agente Thorsten Wirth in un’intervista al podcast “TOMorrow Business ga aperto alla cessione di Fullkrug: “Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Addio? Questo deve sempre accadere in coordinamento con il club, ma penso che potrebbe avere senso fare un cambiamento“.

L’attaccante tedesco ha un contratto in scadenza a giugno 2028 e percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti più bonus. Il West Ham potrebbe anche accettare una cessione in prestito. Da capire quando Fullkrug tornerà a disposizione e quale sarà l’evoluzione delle sue condizioni fisiche, fattore determinante.