Milan, colpo in difesa: Tare ha 3 nuovi obiettivi

Il Milan è alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio: nel mirino di Tare sono finiti tre emergenti della Serie A

Igli Tare sta già lavorando in vista del mercato di gennaio. I rossoneri devono risolvere un paio di questioni. La prima riguarda l’attacco: se Santiago Gimenez dovesse continuare a fare così tanta fatica, è inevitabile pensare all’acquisto di un altro centravanti, proprio come avevano provato a fare verso la fine dell’estate. Artem Dovbyk della Roma era il primo indiziato e c’è ancora un discorso aperto con i giallorossi per il possibile affare a gennaio, ma fra le ipotesi ci sono anche Zirkzee, Panichelli e altri profili.

Si cerca un rinforzo anche in difesa. Sappiamo che il Milan ha provato con forza ad accontentare Allegri con l’acquisto di un centrale nelle ultime ore di agosto: non si è trovato l’accordo con Akanji, che ha accettato invece la proposta dell’Inter, mentre non c’erano i tempi tecnici per arrivare a Joe Gomez del Liverpool, che resta un obiettivo di Tare. A lui però si sono aggiunti altri tre nomi: sono tre sorprese che si sono messe in luce in questo campionato di Serie A finora.

Calciomercato Milan, Tare osserva tre emergenti per la difesa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono tre emergenti nella lista degli obiettivi di Tare per quanto riguarda la difesa. E sono tutti e tre nomi dell’attuale campionato italiano che hanno fatto benissimo in queste prime dieci giornate di campionato. I tre giocano tutti in squadre di bassa classifica e non dovrebbe essere un problema prenderli nel mese di gennaio alle giuste condizioni economiche.

Il primo nome è un italiano ed è Circati del Parma, fra i migliori per rendimento della squadra gialloblu. Classe 2003, è coi ducali da diversi anni e questa sembra essere la stagione della consacrazione definitiva. Nome da tenere d’occhio assolutamente e che anche altre squadre italiane hanno messo nel mirino. Ha preso in mano la retroguardia del Parma dopo l’addio di Giovanni Leoni, passato al Liverpool per oltre 30 milioni.

L’altro nome è Thiago Gabriel, una delle sorprendenti prese di Corvino a Lecce: anche lui ha sorpreso tutti per rendimento finora ed è monitorato anche da Tare per la sessione di gennaio.

Il terzo e ultimo possibile obiettivo è Muharemovic: il Sassuolo lo ha preso in estate dalla Juventus Next-Gen e anche lui sta facendo davvero molto bene in neroverde. Il Milan osserva i loro sviluppi e pensa ad un possibile assalto già a gennaio. Un difensore arriverà sicuramente: Allegri preferirebbe un nome esperto, ma ad oggi è difficile togliere uno fra Tomori, Gabbia e Pavlovic e con De Winter come prima riserva.