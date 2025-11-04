Sorpresa Leao in Milan-Roma, in pochi lo hanno notato: ottima notizia

Rafael Leao è stato un protagonista della vittoria del Milan contro la Roma di domenica sera. Sta migliorando in un aspetto che in pochi hanno notato

Il Milan è tornato a vincere contro la Roma dopo tre prestazioni opache contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. Lo ha fatto contro la prima della classe che, nei primi 30′ della gara, aveva dominato e creato diverse opportunità da gol. Allegri ha cambiato le sorti della partita con una serie di mosse tattiche che hanno cambiato completamente la direzione del match: con il passaggio ad un 4-4-2 senza palla e ad una costruzione diversa (l’analisi tattica completa la trovate nel nostro video su YouTube), l’allenatore toscano ha rimescolato le carte e tolto certezze ai giallorossi. In questo modo la partita è cambiata e anche Rafael Leao ne ha beneficiato. A proposito del portoghese: sappiamo che con Allegri sta imparando a fare l’attaccante e contro la Roma ha dimostrato di essere in crescita in un aspetto in particolare che in pochi hanno notato.

Milan-Roma, Leao sta migliorando in un aspetto

Come analizzato nel video su YouTube che vedete in alto, la prestazione di Leao contro la Roma è quella che ci aspettiamo di vedere da lui ogni settimana. Niente di clamoroso né di eclatante, ma una partita fatta bene in ogni aspetto. Scelte giuste e applicazione, e poi le sue solite giocate, come quella che porta all’assist per il gol di Pavlovic: a conferma che se ha spazio non ce n’è per nessuno. Ma c’è anche un’altra cosa che ha fatto molto bene ed è una sorpresa.

Leao contro la Roma ha lavorato molto bene spalle alla porta, un fondamentale che gli è sempre mancato e che anche in alcune partite di questa stagione non aveva fatto bene. Domenica sera invece ha dimostrato dei miglioramenti: ha difeso molto bene il pallone da Gianluca Mancini, si è preso dei falli (facendo quindi respirare la squadra) e alcune volte è riuscito anche a lavorare di sponda e a far ripartire l’azione. Lo stesso vale anche per Christopher Nkunku, in questo momento sacrificato a fare un lavoro che non è il suo solito, cioè quello del centravanti. Solo buone notizie quindi per Allegri, a dimostrazione che Leao ha ogni tipo di mezzo, fisico e tecnico, per poter fare quel ruolo, anche se la sua comfort zone resta la fascia e gli spazi aperti. Ma sta crescendo e ora deve confermarlo con la continuità.