Tare lo voleva al Milan, ora brilla in Premier: “È l’acquisto della stagione”

Xhaka sta disputando un’ottima stagione con il Sunderland: Tare avrebbe voluto portarlo in rossonero l’estate scorsa.

Luka Modric è stato il primo colpo messo a segno da Igli Tare come nuovo direttore sportivo. È stato ufficializzato solo il 14 luglio, quando il croato aveva ormai terminato l’impegno con il Real Madrid nel Mondiale per Club, però era già tutto fatto a inizio giugno dopo il blitz del dirigente in Croazia. L’idea era quella di alzare il tasso tecnico, di esperienza e di leadership del centrocampo e della squadra. Oltre a Modric, nei piani c’era anche l’ingaggio di un altro giocatore in grado di portare un upgrade: Granit Xhaka.

Lo svizzero classe 1992 voleva lasciare il Bayer Leverkusen, dove era approdato nel 2023 dopo le stagioni trascorse all’Arsenal. Con l’addio di Xabi Alonso, approdato sulla panchina del Real Madrid, più calciatori hanno considerato concluso un ciclo e hanno valutato altre strade. Ragip Xhaka, papà di Granit, aveva confermato i contatti: “Il Milan lo vuole. Non parlerò delle condizioni dell’affare – aveva detto a Teve1 – i club devono trovare un accordo tra di loro. Tare? Lo apprezzo molto“. Poi l’affare non è andato in porto.

Xhaka: perché non è venuto al Milan

Tare ha provato a portare Xhaka a Milano, però non ci sono mai state le condizioni economiche per fare questa operazione. Considerando che a settembre il giocatore avrebbe compiuto 33 anni, la società rossonera non voleva spendere più di 10-12 milioni di euro. Dall’altra parte, il Bayer Leverkusen aveva fatto sapere di non voler vendere, e comunque dava una valutazione abbastanza più alta al cartellino. Era trapelata l’esistenza di un accordo con lo svizzero per quanto riguarda il contratto (3 anni a circa 4 milioni di euro netti annui), però la trattativa tra i club non è mai decollata.

Sfumata la possibilità di acquistare Xhaka, il Milan ha deciso di investire su Samuele Ricci, 24enne proveniente dal Torino. Cartellino costato 24-25 milioni di euro, bonus compresi, e stipendio da 2,5 milioni di euro netti annui (bonus inclusi). Il Bayer Leverkusen ha continuato a resistere alle diverse richieste che sono arrivate per lo svizzero, però alla fine ha dovuto cedere alla sua insistenza di andarsene: il 30 luglio è diventato un nuovo giocatore e il nuovo capitano del Sunderland, neopromosso in Premier League. Spesa per il cartellino: 20 milioni di euro. Né il Milan né altre società della Serie A che si erano fatte avanti hanno mai considerato di investire così tanto.

Xhaka e il Sunderland volano

Il Sunderland ha fatto una campagna acquisti importante con l’obiettivo di evitare una nuova retrocessione in Championship. Xhaka è stato messo al centro del progetto della squadra allenata da Régis Le Bris, rivelazione di questo inizio di Premier League: quarto posto in classifica con 18 punti, gli stessi dei campioni in carica del Liverpool e anche del Bournemouth.

Nell’ultima partita il Sunderland ha pareggiato 1-1 contro l’Everton e il gol del pareggio è stato realizzato proprio da Xhaka, con un tiro deviato da un avversario. È il suo primo gol in questa stagione. La prestazione messa in campo allo Stadium of Light è stata di ottimo livello, come al solito. Il centrocampista 35enne sta ricevendo tanti elogi per il suo rendimento. E in un gruppo che ha diversi giovani, un leader esperto come lui è fondamentale, un po’ come Modric nel Milan. Le Bris si è soffermato su questo punto: “Granit, con le sue esperienze pregresse, è davvero importante per noi, perché abbiamo molti giocatori giovani e molti nuovi giocatori in questo campionato. Sono felice di avere questo tipo di calciatore”.

L’ex difensore Jamie Carragher ha speso ulteriori parole di elogio per lui a Sky Sports: “Deve essere l’acquisto della stagione. C’è qualcuno in Premier League che ha un impatto così forte da qualche parte? Probabilmente no. È stato ancora una volta eccellente, nettamente superiore a quasi tutti gli altri in campo“. Anche sui social network c’è chi lo definisce come il migliore acquisto dell’ultimo calciomercato estivo della Premier League.