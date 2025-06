Milan gelato, l’annuncio spiazza: “Non vendiamo”

Il club rossonero potrebbe dover rinunciare a uno degli obiettivi del calciomercato estivo: arrivano notizie negative.

Rinforzare il centrocampo è una priorità del Milan e in questi giorni la dirigenza sta lavorando su più tavoli. Dopo aver già bloccato Luka Modric, arriveranno almeno altri due innesti nel reparto.

Nelle ultime ore sembra che Igli Tare abbia accelerato per Samuele Ricci, con il quale ci sarebbe già un accordo di massima sul contratto. Ora si sta lavorando per definire le cifre dell’operazione con il Torino. Stando alle indiscrezioni trapelate, si potrebbe chiudere per 25 milioni di euro, bonus inclusi. Entro 24 ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

Centrocampo Milan, addio a un obiettivo?

Per un Ricci che potrebbe arrivare, c’è un Granit Xhaka che rischia di non indossare la maglia del Milan. Nonostante il nazionale svizzero abbia detto sì a un eventuale trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri, con annessa conferma del padre, c’è un problema grosso con il Bayer Leverkusen.

Il direttore sportivo tedesco Simon Rolfes ha risposto a Kicker dopo le tante notizie trapelate sul possibile passaggio del giocatore al Diavolo per 8-10 milioni di euro: “Non c’è stata e non c’è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi“.

La presa di posizione del dirigente del Bayer Leverkusen appare netta, anche se non bisogna mai escludere nessuno scenario durante le sessioni di calciomercato. Se il Milan formulasse un’offerta superiore ai 10 milioni di euro di cui si è parlato in questi giorni, forse dalla Germania potrebbe arrivare un’apertura alla cessione, soprattutto se Xhaka dovesse spingere per un approdo a Milano.

La trattativa è stata smentita, per adesso, però il nazionale svizzero piace realmente alla società rossonera e a Massimiliano Allegri. Tare proverà a portarlo in Italia, vedremo se ci riuscirà. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per cercare di capire se vi sia la possibilità di strapparlo al Bayer Leverkusen.

Nella lista della dirigenza del Milan ci sono anche altri nomi più giovani come Javi Guerra del Valencia e Ardon Jashari del Club Bruges, giusto per fare due esempi noti. Ovviamente, ne emergeranno anche altri, soprattutto se quelli menzionati dovessero rivelarsi difficili da prendere. Jashari viene valutato circa 40 milioni di euro dalla sua società, dunque l’operazione è difficilissima.