Zirkzee sbarca in Serie A, il Milan ha il suo centravanti

Effetto domino tra gli attaccanti. Il Milan coinvolto: ecco il possibile colpo in avanti per il Diavolo. Igli Tare e Giorgio Furlani a lavoro

Dopo Hojilund, è la volta di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è pronto a lasciare il Manchester United e a far ritorno in Serie A. I tempi appaiono ormai maturi, con l’arrivo in Inghilterra di Sesko. E’ diventato lui il punto di riferimento dei Red Devils in avanti: per l’ex Bologna, dunque, è tempo di fare le valigie e di giocare nel campionato in cui nella sua carriera ha fatto meglio.

Il nome di Joshua Zirkzee ormai da mesi viene accostato al Milan, ma i rossoneri non hanno ancora mosso passi concreti. E’ un dato di fatto, però, che la dirigenza del Diavolo stia sondando il mercato alla ricerca di un centravanti che possa fare la differenza.

In estate la caccia non è andata a buon fine e l’acquisto di Christopher Nkunku non ha certo convinto: il francese non è proprio una prima punta e fin qui è a zero gol in Serie A così come Santi Gimenez, che Igli Tare avrebbe voluto vendere.

Milan, addio Gimenez: Allegri ha il suo nuovo attaccante

Al messicano resta sempre meno tempo per provare a convincere la dirigenza rossonera a puntare ancora su di lui. A gennaio, così, potrebbe fare le valigie e trasferirsi altrove. Il Milan dovrebbe provare a rientrare dei circa 30 milioni di euro spesi non molti mesi fa. La speranza è che ci possa essere qualche squadra inglese pronta a puntare sul calciatore.

C’è ancora tempo per capire cosa ne sarà di Santi Gimenez, ma nel frattempo Joshua Zirkzee è finito nel mirino della Roma.

Anche i giallorossi non sono per nulla soddisfatti dei propri attaccanti. Così, se l’olandese dovesse sbarcare nella Capitale, darebbe la possibilità a Dovbyk di fare le valigie e trasferirsi a Milano, magari con Gimenez in Premier League, per un vero e proprio effetto domino. Servirebbe, chiaramente, il sì di tutti: oggi è ovviamente solo un’ipotesi, ma non poi così lontana dalla realtà se si dovessero trovare i giusti incastri.