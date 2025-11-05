Dal Milan alla Juventus, è tutto fatto: la notizia a sorpresa

L’annuncio in mattinata, si attende solo l’ufficialità. Non sarà il solo a vestire il bianconero: ecco cosa sta accadendo

Dal Milan alla Juventus. Manca solo l’ufficialità: stamattina è arrivata la notizia a sorpresa, che nessuno si aspettava. In casa bianconera arriva l’ex rossonero. Prosegue, dunque, la rivoluzione della Vecchia Signora, che nei giorni scorsi ha accolto Luciano Spalletti.

In questi mesi la Juve ha davvero cambiato volto: lo ha fatto con Comolli, che di fatto ha preso il potere a Torino. E’ un suo nome, d’altronde, quello di Modesto, che in estate è stato accostato anche al club rossonero dopo l’addio al Monza. Tra le due società sembra davvero esserci un filo che li lega. Anche l’ex Tolosa, d’altronde, è stato ad un passo dallo sbarcare al Diavolo.

Adesso, come detto, è un ex Milan a trasferirsi a Torino: stiamo parlando di Pier Donato Vercellone. Colui che si è occupato di commutazione in via Aldo Rossi lo farà a Torino. Con Vercellone – come scrive La Repubblica in edicola stamani – ecco, al commerciale, anche l’ex Newcastle Peter Silverstone.

Milan-Juve, asse consolidato: il punto della situazione

Non solo Pier Donato Vercellone. Milan-Juve, appare davvero un asse consolidato. Lo scorso anno è stato Pierre Kalulu a lasciare il rossonero per vestire il bianconero. Lo ha fatto con un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, esercitato poi in estate.

Un’estate in cui le due società hanno alzato il telefono più volte per provare a chiudere nuovi affari. Sul tavolo delle discussioni è finito ovviamente Dusan Vlahovic, che la Juve avrebbe venduto per una quindicina di milioni. Il Diavolo e l’entourage del giocatore serbo, però, non hanno trovato l’accordo.

L’ex Fiorentina è così rimasto a Torino, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Durante le discussione per Vlahovic, però, sono stati affrontati altri temi. La Juve ha chiesto informazioni su Alexis Saelemaekers, trovando un muro altissimo del Diavolo. Il belga, infatti, è diventato subito un giocatore inamovibile per Massimiliano Allegri.

In passato era stato Fikayo Tomori a diventare oggetto del desiderio della Juventus, ma anche in questo caso la trattativa non è andata a buon fine per scelta del giocatore inglese.