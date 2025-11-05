Doppia tegola, out per Parma-Milan: formazione da reinventare

I due giocatori hanno riportato un infortunio serio e non saranno a disposizione per la gara Parma-Milan di sabato sera

Brutte notizie per il Parma in vista della sfida di sabato sera contro il Milan al Tardini, valida per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Fabio Pecchia dovrà fare a meno di due titolari importanti, entrambi fermati da infortuni subiti nel derby contro il Bologna. Il club gialloblù ha reso noti i risultati degli esami strumentali attraverso un comunicato ufficiale che non lascia spazio a dubbi: Circati ed Estevez saranno costretti a fermarsi.

Doppio problema per Carlos Cuesta: due titolari out col Milan

Come riportato dal Parma, “Alessandro Circati ha riportato un’importante lesione capsulo-legamentosa della caviglia destra”, un problema che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Il difensore italo-australiano, tra i punti fermi della retroguardia di Pecchia, dovrà seguire un programma specifico di recupero. Insieme a lui si ferma anche Nahuel Estevez, alle prese con “una lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra”. Entrambi hanno già iniziato le terapie e il percorso di riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico.

Per Carlos Cuesta, la doppia assenza arriva nel momento meno opportuno: sabato il Parma ospita un Milan alla ricerca di continuità dopo il ritorno al successo in campionato, e dovrà reinventare la difesa e il centrocampo. L’assenza di Circati costringerà l’allenatore a ridisegnare la linea arretrata, mentre senza Estevez mancherà un elemento chiave nell’equilibrio della mediana. Il tecnico valuterà le alternative in questi giorni. L’obiettivo del Parma sarà contenere la forza offensiva del Milan e limitare i rischi, in attesa di recuperare due pedine fondamentali per il prosieguo della stagione.