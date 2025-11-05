Gol assicurati per Allegri, ecco il bomber che serve: il Milan ci riprova

I rossoneri hanno bisogno di attaccanti dai gol assicurati: c’è un giocatore pronto a liberarsi a parametro zero che fa al caso di Allegri

L’assenza di un centravanti goleador, secondo molti, è un grosso problema al Milan. Santiago Gimenez è in palese difficoltà, e oggi abbiamo scoperto che dietro c’era anche un problema fisico. Nelle ultime settimane, infatti, il messicano ha giocato con una caviglia acciaccata, sia coi rossoneri che in Nazionale. Adesso ha deciso di fermarsi: farà le terapie e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe tornare disponibile anche per il derby al rientro dalla sosta. Questo significa che le prossime settimane resterà a lavorare a Milanello per sottoporsi alle cure.

Non andare in Nazionale, e quindi senza lunghi viaggi internazionali, è di per sé un’ottima cosa. Speriamo possa tornare il prima possibile, ma la società intanto riflette su possibili interventi a gennaio. Il nome di Artem Dovbyk, e quindi lo scambio con Gimenez stesso, resta forte, ma ci sono anche altre soluzioni. Zirkzee, Panichelli e Burkardt i nomi nuovi, ma Allegri potrebbe spingere per un profilo più esperto che spinge da tempo per tornare in Italia.

Milan, idea Icardi: lui spinge per tornare a Milano

Il Milan cerca un attaccante che garantisca un certo numero di gol, cosa che ad oggi Gimenez non ha fatto. E uno dei pochi centravanti in circolazione che dà certezze in area di rigore è ancora oggi Mauro Icardi. Il centravanti argentino, ex capitano dell’Inter, da diversi anni ormai gioca al Galatasaray in Turchia ed è in scadenza di contratto a giugno 2026. Questo fa di lui un’occasione di mercato molto interessante.

I rossoneri, che sono alla ricerca di un centravanti, potrebbero spingere per il suo arrivo, magari con il pagamento di un piccolo indennizzo. Icardi potrebbe essere l’uomo giusto per Allegri, quell’attaccante d’area di rigore che vede e sente la porta come pochi altri al mondo. Lui da tempo spinge per tornare in Italia e a Milano soprattutto. Il Milan potrebbe dargli l’occasione che lui cerca per rimettersi in gioco ad alti livelli e in un campionato importante dopo anni in Turchia. Vedremo se Tare ci proverà sul serio o se, invece, preferirà altre soluzioni. Icardi andrebbe ad elevare il livello dell’attacco ma porterebbe anche la giusta dose di esperienza che serve per puntare a vincere lo Scudetto.