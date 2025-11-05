Incredibile Rabiot, la scelta fa infuriare il Milan: lo hanno fatto davvero

Incredibile ma vero: Rabiot è ancora infortunato ma dalla Francia arriva una clamorosa indiscrezione. Milan furioso

Adrien Rabiot si è infortunato nel corso dell’ultima sosta di ottobre. Un problema al soleo, lo stesso che ha tenuto fuori per 40 giorni Rafael Leao ad inizio stagione. Una perdita pesante per Massimiliano Allegri, ma Samuele Ricci non lo ha fatto rimpiangere troppo. Anche senza il francese, infatti, il Milan non ha perso nemmeno una partita nonostante ha affrontato avversari come Atalanta e Roma. Ha rischiato, invece, di non vincere contro il Pisa, in lotta per non retrocedere, così come con la Fiorentina, un’altra delle tre squadre che occupano gli ultimi posti della classifica.

Un paradosso che poi tanto paradosso non è: contro le big, il Milan può fare la sua partita di difesa e ripartenza, mentre contro le piccole ha più tempo la palla fra i piedi ed è lì che vengono meno le lacune di Allegri. Rabiot poteva essere utile anche da questo punto di vista. La speranza di Allegri è portarlo almeno in panchina a Parma, ma la priorità è averlo tirato a lucido per il derby al rientro dalla sosta. Ma la scelta di Deschamps sta facendo infuriare e non poco la società e anche i tifosi.

Deschamps ha pre-convocato Rabiot, i dettagli

Il centrocampista francese, arrivato in estate come uno dei colpi principali del mercato rossonero, è ai box da quasi un mese e il suo rientro è diventato un tema delicato. Il Milan vuole evitare ricadute: sa benissimo che il soleo è un muscolo particolare e che il rischio di nuovi infortuni è molto alto, come lo è stato per Leao nelle scorse settimane. Ecco perché c’è massima cautela ed ecco perché non è stata presa bene la decisione di Deschamps.

Il commissario tecnico della Francia, scrive Gazzetta.it, ha inserito Rabiot tra i pre-convocati della Francia per le partite di novembre. Una scelta che ha lasciato perplesso il Milan, considerando che il giocatore è fermo da settimane e non ancora pronto per il campo. Il club rossonero spera che la Federazione francese decida di risparmiarlo, in modo da consentirgli di completare la riabilitazione a Milanello e tornare al massimo della condizione. Il rientro di Rabiot resta una priorità assoluta per una squadra che ha sofferto la sua assenza in mezzo al campo. Nei giorni scorsi ci sono stati colloqui diplomatici fra le parti per chiarire la situazione. Probabilmente, alla fine Adrien resterà a Milanello e non risponderà all’eventuale chiamata della Francia, ma lo scopriremo soltanto nelle prossime ore. Per fortuna quella di novembre è l’ultima sosta di quest’anno, se ne riparlerà poi fra un bel po’ di mesi.