Milan, tutto pronto per lo scambio: Gimenez nell’affare

Il Milan lavora ad uno scambio per il mercato di gennaio con Gimenez nell’affare: Tare è pronto a riaprire i discorsi

Santiago Gimenez è uscito allo scoperto. Nelle ultime ore, l’attaccante messicano ha pubblicato sui propri social un messaggio in cui ha rivelato del suo infortunio alla caviglia che si porta dietro da settimane. Dovrà fermarsi per un po’, questo significa che salterà gli impegni col Messico imminenti e lavorerà con lo staff medico rossonero per curarsi e migliorare la sua condizione. Il Milan farà a meno di lui come successo contro la Roma. E il suo stop coincide con il rientro di Christian Pulisic.

Allegri è così pronto a varare l’attacco con l’americano e Leao, senza dare punti di riferimento, ma sul quale bisognerà lavorare molto per trovare i giusti meccanismi e posizioni. L’infortunio di Gimenez alimenta il malcontento dei tifosi su di lui: non ha mai segnato in questo campionato e questo, per molti, è un problema. Problema che Igli Tare potrebbe risolvere a gennaio con l’acquisto di un centravanti, esattamente come aveva provato a fare negli ultimi giorni di agosto. E potrebbe riaprirsi una pista sondata con forza dal direttore sportivo in estate.

Milan, nuovo affare con la Roma: discorso riaperto

Se per Gimenez non è stato un buon inizio di stagione, si può dire lo stesso anche per quello che era il primo obiettivo del Milan per l’estate: Artem Dovbyk. Nelle ultime settimane, inoltre, l’attaccante ucraino ha perso anche la titolarità in favore di Paulo Dybala in versione attaccante (come a San Siro domenica scorsa). Dovbyk ha segnato un gol importante col Parma la scorsa settimana ma continua a non convincere a pieno Gasperini, uno che sa come valorizzare gli attaccanti.

Ecco perché a gennaio potrebbe riaprirsi il discorso fra Milan e Roma per lo scambio fra l’ex Girona e Gimenez, che invece continua a piacere, e non poco, all’allenatore giallorosso. Tare ne aveva parlato pubblicamente prima della gara contro il Lecce di inizio stagione e quell’idea non l’ha mai abbandonata. Le due società, che hanno già fatto un affare simile lo scorso anno fra Abraham e Saelemaekers, sono pronte ad imbastire un’altra trattativa di questo tipo per accontentare tutti. Deve convincersi Gimenez, che non ha mai appoggiato l’idea di lasciare Milano. Il messicano potrebbe convincersi dopo questi sei mesi di grandi difficoltà e ora con questo infortunio che non farà altro che peggiorare la situazione. Tutto aperto e apparecchiato quindi per un’operazione che potrebbe cambiare le sorti della stagione di entrambe le squadre.